Десантники возложили цветы к мемориалу у филармонии

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Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В Кирове с утра проходят праздничные мероприятия. "Крылатая пехота" вспоминает годы службы.





В этом году воздушно-десантные войска отмечают 88 годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. Через год в Советском Союзе были сформированы первые десантные части, которые начали активно включать в Красную Армию. «Голубые береты» почти 15 лет относились к ВВС. В 1946 году начали подчиняться непосредственно министру обороны и еще 45 лет входили в состав сухопутных войск. Только в 1991 году «крылатый десант» стал отдельным родом войск. И с этого времени в России начали активно отмечать День ВДВ.





АНДРЕЙ КИСЛИЦИН:

«Призвали - пошел сразу. Даже не думал, что просто все получится. А когда попали в ВДВ было чувство гордости, что стали частью элиты? Да, конечно. В первую очередь это и было».





Если вспоминать историю десанта, нельзя не сказать о «дяде Васе», о Герое СССР Василии Маргелове, который возглавлял ВДВ более 20 лет. Благодаря ему у десантуры появились тельняшки и голубые береты, а еще именно он научил своих бойцов десантироваться в боевых машинах.





СТЕПАН ГРЕБЕНЕВ:

«Историю ВДВ знаете как отче наш? Сколько-то говорили в армии. Сейчас не столько времени уделяется этому. Больше времени уделяется физподготовке, боевой подготовке сейчас».





Традиционно праздник начался у областной филармонии с возложения цветов к памятнику кировчанам, погибшим в войнах и локальных вооружённых конфликтах последних десятилетий. Далее десантники проследовали к вечному огню. А после, крылатая пехота продолжила отмечать свой праздник на аэродроме в Порошино.