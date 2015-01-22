ГИБДД проверила парковки в центре Кирова

Поделиться новостью:

Сегодня сотрудники ГИБДД выехали в очередной рейд, чтобы проверить как водители паркуются в центре Кирова.





В областном центре можно часто увидеть машины, припаркованные с нарушением правил. Водители либо в спешке либо по невнимательности игнорируют требования дорожных знаков. Тем самым, они создают аварийные ситуации на дорогах. Подобное можно ежедневно видеть на улице Карла Маркса у городской администрации.





СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«На этом месте всегда большое количество автомобилей, которые припаркованы под знаками. Это существенно сужает эту проезжую часть и другим водителям уже проблематично уже ехать по этому участку».





Летом, когда в городе максимальная загруженность дорог, сотрудники ГИББД ориентированы на выявление нарушений правил остановки и стоянки машин. Административный кодексом предусмотрены штрафы от 500 до 5 тысяч рублей. Наибольшие штрафные санкции касаются тех, оставил машину на парковке для инвалидов. Поэтому, в госавтоинпекции советуют водителям заранее планировать маршрут движения.





СЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Просто может быть ему стоит пройтись до места назначения. Т.е не именно парковаться со зданием, куда ему нужно. Можно проехать вперед или назад, чтобы найти место для парковки».





Соблюдать правила водителей заставляют и эвакуаторы. Расходы по перемещению и хранению задержанных машин возлагаются на лиц, совершивших правонарушение. Всего с начала года инспекторами ГИББД выявлено 3 тысячи фактов неправильной парковки. Большая часть была зафиксирована в результате патрулирования комплексом «Паркон». В этом году количество его маршрутов увеличено.