ТОСы Кирова и Перми обменялись опытом по благоустройству

В библиотеке Герцена встретились общественники из двух Ленинских районов: города Кирова и города Перми. Как обменивались опытом активисты ТОС.
Кировчане в свое время позаимствовали у коллег из Перми идею центров местной активности, но и соседям теперь есть чему у нас поучиться. В Кирове проектами очень часто занимаются не столько чиновники, сколько общественники - а они готовы браться за любые задачи почти что на голом энтузиазме.
ОКСАНА ПОЛТОРАК, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ:
«Ваши председатели ТОС берутся за проекты, которые стоят 1-2 тысячи рублей. А наших председателей очень сложно на такую работу растолкать. Поэтому я их сюда и привезла».
Кировчанка Инна Мартынова, рассказала коллегам из Перми о проекте "Артиада ТОС", с которым, кстати, авторы лучших номеров в следующем году поедут в Латвию, на форум инициативных граждан - тоже делиться опытом.
ИННА МАРТЫНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "УЛ. МИРА, Д. 19":
«Это фестиваль творчества ТОСовцев: мы читаем стихи, поем песни, показываем, насколько мы талантливы. Наш девиз: "красота и доброта обязательно спасут мир"».
Интересен для соседей был и проект "Авторы-дети". Неравнодушные кировчане издают микро-тиражами книги, написанные и проиллюстрированные детьми, и устанавливают по городу и области "Чудо-деревья", где с этими книгами можно познакомиться. Всего было издано 11 книг. А сейчас авторы проекта продвигают другую общественную инициативу.
СВЕТЛАНА ГОРДИНА, АВТОР ПРОЕКТА " АВТОРЫ - ДЕТИ":
«Мы создали арт-проект "созвездие дружбы". Каждую среду в 18:00 в сквере у кинотератра "Дружба" собираются авторы стихов и песен, они читают свои тексты, танцуют».
Добавим, что дружба общественников из двух Ленинских районов только начинается. Впереди дальнейший обмен опытом и наработками, которые позволят сделать жизнь людей из Перми и Кирова лучше.
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