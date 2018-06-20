В Кирове за школой №60 поселились БОМЖи

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И еще об одной истории, которая также берет начало из соцсетей. В интернете появилось видео, на котором показано, что возле школы № 60 маргиналы обустроили для себя зону отдыха.





- Что вы здесь делаете? В данном районе?

- Ждем человека [говорит невнятно]

- Как живем? Жить нужно под крышей!

- Ждем человека.





Человека так и не дождались. Компания утром хорошо погуляла. В два часа дня уже на ногах еле стоят. Эта территория примыкает к 60-й школе. Елена проводит тут все свое время. Жительница Куменского района перебралась в Киров. Живет теперь здесь.





- А чем тут занимаетесь?

- Ничем, просто сидим. По обходу ходят, собирают металл. Тем и зарабатывают.

- Никто не работает?

- А где? Нет, никто не работает.





Одно время Елена жила в БОМЖ-центре на улице Сплавной в Вересниках, но там употребление алкоголя строго запрещено. По ее словам, в центре соцподдержки ей было скучно. Женщина нашла новых друзей и теперь живет за 60-й школой. Местные жители пожаловались на нежданных "соседей" в полицию.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Лежанка, стулья, мусор и многое другое. Здесь собирается компания из пяти человек. Это и место отдыха и место жительства. Совсем рядом, буквально в паре метров располагается "коробка". Дети здесь играют даже летом во время каникул».





Всех пятерых обитателей этой так называемой "зоны отдыха" на месте не оказалось. Полицейские задержали троих.





АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ, УЧАСТКОВЫЙ-УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:

«Два мужчины, одна женщина. Находились в состоянии опьянения. Личности установлены. Данные лица задержаны, доставлены в УМВД России по г. Кирову для разбирательств и составлении протокола об административном нарушении».





Интерес к судьбе задержанных проявил кировский бомж-центр. Если граждане пожелают, они всегда смогут получить необходимую соцпомощь. Когда с помощью полицейских "зона отдыха" была освобождена, после ее обитателей мусор остался. Наша съемочная группа обратилась в территориальное управление. Там сообщили, что данный участок принадлежит муниципалитету. Местные власти обещали навести здесь порядок до конца недели.