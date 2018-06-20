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В Кирове за школой №60 поселились БОМЖи

Сегодня, 11:10 | Просмотров: 159 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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И еще об одной истории, которая также берет начало из соцсетей. В интернете появилось видео, на котором показано, что возле школы № 60 маргиналы обустроили для себя зону отдыха. 

- Что вы здесь делаете? В данном районе?
- Ждем человека [говорит невнятно] 
- Как живем? Жить нужно под крышей! 
- Ждем человека. 

Человека так и не дождались. Компания утром хорошо погуляла. В два часа дня уже на ногах еле стоят. Эта территория примыкает к 60-й школе. Елена проводит тут все свое время. Жительница Куменского района перебралась в Киров. Живет теперь здесь. 

- А чем тут занимаетесь? 
- Ничем, просто сидим. По обходу ходят, собирают металл. Тем и зарабатывают. 
- Никто не работает? 
- А где? Нет, никто не работает. 

Одно время Елена жила в БОМЖ-центре на улице Сплавной в Вересниках, но там употребление алкоголя строго запрещено. По ее словам, в центре соцподдержки ей было скучно. Женщина нашла новых друзей и теперь живет за 60-й школой. Местные жители пожаловались на нежданных "соседей" в полицию. 

В Кирове за школой №60 поселились БОМЖиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Лежанка, стулья, мусор и многое другое. Здесь собирается компания из пяти человек. Это и место отдыха и место жительства. Совсем рядом, буквально в паре метров располагается "коробка". Дети здесь играют даже летом во время каникул».

Всех пятерых обитателей этой так называемой "зоны отдыха" на месте не оказалось. Полицейские задержали троих. 

В Кирове за школой №60 поселились БОМЖиАНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ, УЧАСТКОВЫЙ-УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Два мужчины, одна женщина. Находились в состоянии опьянения. Личности установлены. Данные лица задержаны, доставлены в УМВД России по г. Кирову для разбирательств и составлении протокола об административном нарушении».

Интерес к судьбе задержанных проявил кировский бомж-центр. Если граждане пожелают, они всегда смогут получить необходимую соцпомощь. Когда с помощью полицейских "зона отдыха" была освобождена, после ее обитателей мусор остался. Наша съемочная группа обратилась в территориальное управление. Там сообщили, что данный участок принадлежит муниципалитету. Местные власти обещали навести здесь порядок до конца недели.


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