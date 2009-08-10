В Гнусино открыли детскую площадку

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В Гнусино малыши гуляют на новой детской площадке. Воплотить проект благоустройства позволил гранту администрации Кирова и вложения жителей деревни.





Рано утром с внучкой на качели. Девочка сама попросила Владимира Гальянова отвести ее на детскую площадку. Лизе было интересно, чего нового на ней появится. Сегодня в Гнусино возводят городок для малышей.





ВЛАДИМИР ГАЛЬЯНОВ:

«Вот вам живой пример. Не смотря на то, что еще идут работы, сегодня с утра покоя не дает ребенок. Пойдем смотреть, что там будет. Они все ждали, даже в их возрасте, ожидание само по себе приятно».





Эти качели установили неделю назад. Ее малышня уже опробовала. Они даже не подозревают, что раньше на их площадке выращивали картошку. Садоводством здесь занималась Светлана Преснецова. Председатель ТОС Гнусино не жалеет, что отказалась от земли. Гнусинцы выиграли грант в двести тысяч рублей, остальную сумму внесли сами.





СВЕТЛАНА ПРЕСНЕЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ГНУСИНО":

«У нас получилось более 60 тысяч софинансирования на эти двести. Поэтому рассчитав на всех получилось с хозяйства с квартиры 250 рублей».





Город выделил жителям не только деньги. Власти так же помогут благоустроить детскую площадку.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Ни что не пропадает даром. Из этих досок были сколочены горки, которые в новогодние праздники находились на Театральной площади. Теперь материал будет использован для благоустройства этой территории».





На создание площадки жители Гнусино получили деньги в рамках городского конкурса социальных инициатив. В этом году на территории Первомайского района будет реализовано семь подобных проектов.





ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

« Пять из них будет выполнено на дворовых территориях и два на землях общего пользования. На землях общего пользования будет обустроена детская площадка по адресу Молодая Гвардия 30-32, и вот здесь в мкр. Гнусино ».





Программа благоустройства в Кирове будет продолжена. Причем не только в рамках конкурса социальных инициатив.