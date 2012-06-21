В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.
В Кировской области этим летом отмечается небывалое количество бабочек адмиралов.
Обитают крылатые красавицы на лесных опушках и по берегам водоёмов, везде, где есть крапива и чертополох. Это любимый корм гусениц адмирала.
Сами бабочки питаются нектаром цветов, соком деревьев и гниющих фруктов.
Адмирал - одна из немногих перелётных бабочек. С наступлением осени насекомые сбиваются в стаи и улетают на зимовку в южные края, а весной снова возвращаются на родину.
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