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Новости / Общество

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 200 | Версия для печати
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В Кировской области этим летом отмечается небывалое количество бабочек адмиралов.
 
Обитают крылатые красавицы на лесных опушках и по берегам водоёмов, везде, где есть крапива и чертополох. Это любимый корм гусениц адмирала.
 
Сами бабочки питаются нектаром цветов, соком деревьев и гниющих фруктов.
 
Адмирал - одна из немногих перелётных бабочек. С наступлением осени насекомые сбиваются в стаи и улетают на зимовку в южные края, а весной снова возвращаются на родину.


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