В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

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В Кировской области этим летом отмечается небывалое количество бабочек адмиралов.

Обитают крылатые красавицы на лесных опушках и по берегам водоёмов, везде, где есть крапива и чертополох. Это любимый корм гусениц адмирала.

Сами бабочки питаются нектаром цветов, соком деревьев и гниющих фруктов.

Адмирал - одна из немногих перелётных бабочек. С наступлением осени насекомые сбиваются в стаи и улетают на зимовку в южные края, а весной снова возвращаются на родину.