Активисты проекта «Киров меняется» обсудили идею каскада оврагов

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Активисты проекта «Киров меняется» обсудили идею использования каскада оврагов в выстраивании гармоничного городского пространства. В дискуссии принял участие и градостроитель из Петербурга Юрий Перелыгин.





Самое трудное при использовании исторических мест - найти баланс между новым и старым. Вдохнуть современную жизнь в существующие ландшафты - ключевая задача не только планировщика, но и архитектора. В нашем городе это вполне возможно, считает гость из Санкт-Петербурга.





ЮРИЙ ПЕРЕЛЫГИН, ЧЛЕН СОВЕТА НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИЛЬДИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

«Просторные улицы, зеленые, с рельефом, с ландшафтом, с водой. Замечательно, есть, где развернуться. Овраги - очень благоприятное место для создания планировочной оси города. Какая она будет, как там можно это все обустроить? Это нужно специально садиться и проектировать, но то, что это очень благоприятное место для этого, абсолютно точно».





А между тем, о начале реализации масштабного проекта по благоустройству и застройке каскада оврагов было официально объявлено еще пять лет назад. Однако, претворения планов в жизнь так и не произошло.





ИРИНА РУБЦОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«Овраги всегда считались исторической ценностью ландшафтной, если посмотрите на карту города Кирова, город сразу можно узнать именно по оврагам, это такая ценность, которую нельзя терять, были попытки их застроить с начала 90-х годов, но, наверное, больше из-за того, что они неухоженные, они должны быть приведены в порядок, это должно быть достоянием всех горожан и гостей города».





Изменение архитектурного облика Кирова к его 650-летию, развитие комфортной городской среды – одна из основных задач городской и региональной власти. И на первом урбанистическом форуме, который состоится в октябре, будут представлены лучшие проекты, а также проанализированы практики развития городской среды в России и за рубежом. Этот опыт планируют применить в развитии областного центра.