В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

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Ситуация с парком имени Кирова обсуждалась на оперативном совещании у главы администрации г. Кирова Ильи Шульгина.

Жители города пожаловались, что в парке вырубаются деревья и недавно была снесена бесплатная детская площадка. На ее месте планировали построить платный аттракцион.

Как пояснил глава Ленинского района Сергей Торхов, вырубку деревьев арендатор участка не проводил. Аварийные зелёные насаждения в парке убирают сотрудники Дирекции зелёного хозяйства при наличии соответствующих разрешений и актов оценки.

Детскую площадку убрали по требованию Ростехнадзора в связи с несоответствием современным стандартам. Оборудование на площадке было не сертифицировано и устарело. По предписанию Ростехнадзора, за состояние площадки арендатор земельного участка был оштрафован на 200 тыс.рублей.

- Это совершенно не означает, что мы должны сейчас снести и позакрывать все бесплатные детские площадки в наших парках, - возразил Илья Шульгин. - Городские парки - это территории, где в обязательном порядке должны быть зоны для бесплатного отдыха горожан, тем более с детьми.

Он поручил Ленинскому теруправлению решить вопрос по восстановлению бесплатной детской площадки в парке у цирка и оснастить ее сертифицированным по всем правилам оборудованием.

Кроме того, будет проведена отдельная проверка по факту вырубки зелёных насаждений - все ли они ликвидированы в соответствии с разрешительными документами. При этом проверят не только парк имени Кирова, но и другие общественные территории города.