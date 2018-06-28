В Кирове будут штрафовать за нескошенную траву

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За нескошенную траву нарушители заплатят штрафы. Эти работы должны проводиться раз в две недели. И в Кирове уже должен начаться седьмой цикл травокошения, однако подрядчики только приступили к третьему.





Сквер на пересечении улиц Володарского и Московской - одно из мест, названных "городскими джунглями" на сегодняшнем оперативном совещании в администрации. И сразу же здесь появились рабочие, которые, впрочем, утверждали, что пришли не по распоряжению сверху, а по графику. Кировчане же справедливо считают, что подобные скверы необходимо благоустраивать.





ИГОРЬ КАТКОВ, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:

«Растет бурьян, лопухи, трава. Если привести это все в порядок, не так все будет расти, и выглядеть будет. Это центр города, а тут все в зарослях каких-то непонятных, все разбитое, без конца можно косить, но это не дает никакого эффекта».





Оперативно отработать жалобы горожан по поводу заросших травой участков у подрядчиков пока не получается. Руководители теруправлений на совещании назвали немало адресов, где кошение либо вообще не производилось, либо работы велись некачественно - Маклина, Ульяновская, Мостовицкая, Чистопрудненская, Советская в Чистых прудах, Садаковская, Упита, Широнинцев, Северо-Садовая, П. Корчагина. Причем, все подрядчики и управляющие компании представили графики проведения покосов, но не справляются со своими же планами.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«Коллеги, в чем у нас проблема, что нужно сделать, чтобы трава косилась? Куда ни зайди, дремучие заросли. Людей не хватает, техники не хватает, давайте проанализируем, чтобы в следующее лето такого не повторялось. Трава косится один раз в две недели».





Глава администрации Кирова потребовал представить конкретный график работы по всем «проблемным» адресам, указав, какая управляющая компания или какой подрядчик отвечает за каждый участок. За нарушение сроков выполнения работ виновных будут штрафовать.