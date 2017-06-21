Кировские волонтеры встретились на пикнике

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Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития "Дорогою добра" провел тренинг для тех, кто хотел бы стать волонтером, но не знает, с чего начать.





Не просто встреча - настоящий камерный праздник на свежем воздухе с добровольческим уклоном. Здесь не только те, кто уже помогает другим, но и те, кто давно хотел, но не знал, кому, где и как можно помочь.





ВЕРА КОРОТАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТДЕЛА РООРДИ "ДОРОГОЮ ДОБРА":

«Это, мне кажется, достаточно уникальное мероприятие для нашего города "Волонтерский пикник" - это рекрутинговое мероприятие, то есть мы ищем людей, кто хотел бы стать волонтером, кому эта тема интересна, может быть, кто никогда не слышал - мы расскажем, кто такие волонтеры и чем они могут помогать в нашем городе».





О работе волонтеров и как помогать нуждающимся не только деньгами, но и силами и временем - здесь развевают мифы о волонтерской работе и доказывают, быть волонтером - круто.





АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:

«Сегодня поговорим о системном волонтерстве именно о той штуке, которую мы очень активно хотим внедрять в жизнь людей, чтобы ребята не разово приезжали и какие-то подарки дарили, а чтобы системно приезжали в те или иные социальные учреждения и постоянно помогали. Пускай, они помогут 1-2 людям, но они это будут делать системно».





Надежда Вьюшкова несколько лет назад, в хорошем смысле слова, «заболела» волонтёрством. Сейчас ей есть чем поделиться с начинающими добровольцами. Девушка уверена - любое дело, которое человек делает от души – меняет его. Волонтерство - не исключение.





НАДЕЖДА ВЬЮШКОВА, ВОЛОНТЁР:

«Это самоотдача и то, что ты привносишь в жизнь, в другую жизнь, детей. И мир становится лучше».





Волонтёрство – это возможность сделать мир счастливее. На мероприятии всех участников занесли в общую базу волонтеров. В дальнейшем они смогут пройти обучение и специальные тренинги.