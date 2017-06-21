ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4975
EURO: 73.4095
Погода в городе Кирове:
утром:  +18...+20°C
днём:  +22...+24°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировские волонтеры встретились на пикнике

Вчера, 15:06 | Просмотров: 109 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития "Дорогою добра" провел тренинг для тех, кто хотел бы стать волонтером, но не знает, с чего начать. 

Не просто встреча - настоящий камерный праздник на свежем воздухе с добровольческим уклоном. Здесь не только те, кто уже помогает другим, но и те, кто давно хотел, но не знал, кому, где и как можно помочь.

Кировские волонтеры встретились на пикникеВЕРА КОРОТАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТДЕЛА РООРДИ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Это, мне кажется, достаточно уникальное мероприятие для нашего города "Волонтерский пикник" - это рекрутинговое мероприятие, то есть мы ищем людей, кто хотел бы стать волонтером, кому эта тема интересна, может быть, кто никогда не слышал - мы расскажем, кто такие волонтеры и чем они могут помогать в нашем городе».

О работе волонтеров и как помогать нуждающимся не только деньгами, но и силами и временем - здесь развевают мифы о волонтерской работе и доказывают, быть волонтером - круто.

Кировские волонтеры встретились на пикникеАЛЕКСЕЙ БЛИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:
«Сегодня поговорим о системном волонтерстве именно о той штуке, которую мы очень активно хотим внедрять в жизнь людей, чтобы ребята не разово приезжали и какие-то подарки дарили, а чтобы системно приезжали в те или иные социальные учреждения и постоянно помогали. Пускай, они помогут 1-2 людям, но они это будут делать системно».

Надежда Вьюшкова несколько лет назад, в хорошем смысле слова, «заболела» волонтёрством. Сейчас ей есть чем поделиться с начинающими добровольцами. Девушка уверена - любое дело, которое человек делает от души – меняет его. Волонтерство - не исключение. 

Кировские волонтеры встретились на пикникеНАДЕЖДА ВЬЮШКОВА, ВОЛОНТЁР:
«Это самоотдача и то, что ты привносишь в жизнь, в другую жизнь, детей. И мир становится лучше».

Волонтёрство – это возможность сделать мир счастливее. На мероприятии всех участников занесли в общую базу волонтеров. В дальнейшем они смогут пройти обучение и специальные тренинги.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

14:18 06.08.2018


В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

12:53 06.08.2018


В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

За выходные в Кировской области утонули три человека.

11:48 06.08.2018


За выходные в Кировской области утонули три человека.

В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

11:40 06.08.2018


В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

10:31 06.08.2018


Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

10:24 06.08.2018


Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

10:16 06.08.2018


В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

17:43 06.08.2018


Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

15:19 06.08.2018


В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

15:13 06.08.2018


У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

Кировские волонтеры встретились на пикнике

15:06 06.08.2018


Кировские волонтеры встретились на пикнике

Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

15:02 06.08.2018


Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На базе центра "Дорогою добра" появится федеральная стажировочная площадка

21.06.2017


На базе центра "Дорогою добра" появится федеральная стажировочная площадка

В Кирове открылся Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития

06.05.2014


В Кирове открылся Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития

Ремонт в центре "Дорогою добра"

04.08.2017


Ремонт в центре "Дорогою добра"

Дорогою добра

05.12.2012


Дорогою добра

Кировскому центру "Дорогою добра" исполнился год

06.05.2015


Кировскому центру "Дорогою добра" исполнился год

Добровольцы Победы

19.04.2010


Добровольцы Победы

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

26.07.2018


В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх