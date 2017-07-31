У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

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В Кирове для детей объединили два праздника. День дружбы и день физкультурника. Малыши увидели индийские танцы, поиграли в лапту и другие национальные игры.





Как начать мероприятие, посвященное международному дню дружбы в Кирове, если не индийскими танцами. Своим выступлением девушки в красивых сари открыли праздник на спортивной площадке возле дворца мемориал.





ЕЛЕНА РЫКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР Г. КИРОВА:

«Это мероприятие приурочено ко Дню дружбы. Всемирный день дружбы. И конечно, мы хотим показать, что у нас много разных национальностей, разных культур живет в мире и это важно сохранять это культурное разнообразие».





ИРИНА ТРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

«Посвящен дню физкультурника, который у нас скоро состоится. И мы его приурочили именно к открытию площадки по ворк-ауту. Вот этой замечательной площадки, которая живет, с утра до вечера, она востребована. Тут постоянно занимаются взрослые и дети, и мы именно сегодня проводим здесь мероприятие, чтобы еще раз напомнить людям, что можно делать на этих турниках, заниматься, вести здоровый образ жизни».





Объединить День физкультурника и День дружбы на новой площадке получилось легко. Малыши водили хороводы и играли в спортивные игры. При том не в современные, а в национальные. Волонтеры из центра национальных культур подготовили их немало: лапта, казаки-разбойники, ручеек, а также игры других культур, адаптированные под русскую действительность.





- Это очень интересно, я считаю. У меня, конечно, маловат еще малыш, я думаю, он не особо оценит, но, я думаю, он повеселится.





Повеселиться удалось даже самым юным гостям праздника. Тех, кого спорт не интересовал, заняли играми интеллектуальными, например, сборкой конструктора из резных деревянных элементов.