ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4975
EURO: 73.4095
Погода в городе Кирове:
утром:  +18...+20°C
днём:  +22...+24°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

Вчера, 15:13 | Просмотров: 106 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове для детей объединили два праздника. День дружбы и день физкультурника. Малыши увидели индийские танцы, поиграли в лапту и другие национальные игры. 

Как начать мероприятие, посвященное международному дню дружбы в Кирове, если не индийскими танцами. Своим выступлением девушки в красивых сари открыли праздник на спортивной площадке возле дворца мемориал. 

У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурникаЕЛЕНА РЫКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР Г. КИРОВА:
«Это мероприятие приурочено ко Дню дружбы. Всемирный день дружбы. И конечно, мы хотим показать, что у нас много разных национальностей, разных культур живет в мире и это важно сохранять это культурное разнообразие». 

У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурникаИРИНА ТРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Посвящен дню физкультурника, который у нас скоро состоится. И мы его приурочили именно к открытию площадки по ворк-ауту. Вот этой замечательной площадки, которая живет, с утра до вечера, она востребована. Тут постоянно занимаются взрослые и дети, и мы именно сегодня проводим здесь мероприятие, чтобы еще раз напомнить людям, что можно делать на этих турниках, заниматься, вести здоровый образ жизни». 

Объединить День физкультурника и День дружбы на новой площадке получилось легко. Малыши водили хороводы и играли в спортивные игры. При том не в современные, а в национальные. Волонтеры из центра национальных культур подготовили их немало: лапта, казаки-разбойники, ручеек, а также игры других культур, адаптированные под русскую действительность. 

- Это очень интересно, я считаю. У меня, конечно, маловат еще малыш, я думаю, он не особо оценит, но, я думаю, он повеселится. 

Повеселиться удалось даже самым юным гостям праздника. Тех, кого спорт не интересовал, заняли играми интеллектуальными, например, сборкой конструктора из резных деревянных элементов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

14:18 06.08.2018


В Кирове восстановят детскую площадку у цирка.

В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

12:53 06.08.2018


В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

За выходные в Кировской области утонули три человека.

11:48 06.08.2018


За выходные в Кировской области утонули три человека.

В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

11:40 06.08.2018


В Кировской области экс-менеджера банка приговорили к условному сроку.

Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

10:31 06.08.2018


Жителя Омутнинска отправили в колонию за избиение сожительницы и ребенка.

Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

10:24 06.08.2018


Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

10:16 06.08.2018


В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

17:43 06.08.2018


Лоукостер «Победа» возвращается в «Победилово»

В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

15:19 06.08.2018


В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

15:13 06.08.2018


У Дворца Мемориал провели День дружбы и День физкультурника

Кировские волонтеры встретились на пикнике

15:06 06.08.2018


Кировские волонтеры встретились на пикнике

Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

15:02 06.08.2018


Кировчане пожаловались на недострой на Володарского, 179

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Фестиваль национальных игр

31.07.2017


Фестиваль национальных игр

Елка дружбы народов

28.12.2015


Елка дружбы народов

Проводы зимы в Доме дружбы народов

01.03.2017


Проводы зимы в Доме дружбы народов

В Кирове состоялся фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка»

13.06.2017


В Кирове состоялся фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка»

День физкультурника

10.08.2016


День физкультурника

Фестиваль национальных культур "Жар-птица"

19.12.2014


Фестиваль национальных культур "Жар-птица"

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

26.07.2018


В Зуевке произошел пожар в строящемся здании новой школы.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх