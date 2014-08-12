В Светозарево прошел праздник урожая «Выль джук»

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В деревне Светозарево в очередной раз провели национальный праздник «Выль джук». В Слободском районе мероприятия ждут каждый год.





Обряды, песни, танцы, даже надписи — все мероприятие на удмуртском языке. Каждый год, уже десятый раз подряд, сюда, в деревню Светозарево съезжаются туристы со всей области. Наступает Выль Джук — праздник каши нового урожая.





АЛЕВТИНА КАЙСИНА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЕРЕВНИ СВЕТОЗАРЕВО:

«Удмурты очень широко отмечали праздник Ильин День. Ну, как понимаете, это религиозный праздник. Тогда они освящали овощи. Варили кашу нового урожая. Каша была именно ячневая. Она была мясная. Эта традиция у нас продолжается до сих пор».





Конечно, современному человеку трудно понять, почему такие гулянья в честь каши. Все дело в том, что именно так в старину радовались первому взошедшему урожаю, а этот ячмень будет кормить поселение всю зиму. А значит и в день праздника каша варилась не как в обычный день — в нее добавляли мясо.





- Ну вот мы добавляем мясо. Каша у нас с мясом. Конечно, с мясом вкуснее. А раньше не было мяса, может, так ели. Ну раньше может коровы были, может, добавляли сметану свою добавляли. А сейчас вот мы масло добавляем. Масло сливочное и тушенку.





Кстати, купить кашу, в отличие от шашлыка и других угощений на празднике можно только за местную валюту — гур. С обменом проблем, конечно нет. Для гостей праздника весь день пели, танцевали и даже показывали театральные представления, связанные с обычаями и культурой удмуртов.





- Детям очень нравится. Ездим третий год

- Почему? Что именно здесь привлекает?

- Ну нам нравится, что здесь проводят конкурсы, поют, песни, частушки, как будто вот выехали из городской среды и побывали на сельском празднике. Такое вообще хорошее настроение, позитив получили.





- Каждый год все лучше и лучше, позитивнее интереснее.





- Мы здесь не были ни разу. Нам нахвалили, сказали, что здесь очень интересно. Сказали как это интересно. То ли новая каша, то ли что-то такое. Ну очень все понравилось.





Завершился праздник еще одной традицией, которой в давние времена, конечно не было, но в современности прижилась. Во-первых, все гости праздника организовали хоровод дружбы, а затем на воздушных шарах в небо запустили горшочек той самой вкусной каши.