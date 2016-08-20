В Советском районе прошел рыболовный турнир «Трофеи Вятки»

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В селе Петропавловском Советского района прошел межрегиональный рыболовный турнир «Трофеи Вятки». В соревновании приняли участие 70 команд из Кирова, Москвы, Казани, Сыктывкара, Йошкар-Олы и других городов.





В течение трех дней живописный берег реки Вятки занимали команды рыбаков и многочисленные группы поддержки. "Трофеи Вятки" - это крупнейший рыболовный турнир в Кировской области. Его главные цели: развитие рыболовного спорта и туризма, а также воспитание бережного отношения к природе. К слову сказать, всех пойманных рыб участники турнира отпускают обратно. За это начисляют дополнительные баллы. Также в рамках турнира проходит детский рыболовный конкурс.





СЕРГЕЙ ОВСЯННИКОВ, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:

«В том году участвовало у нас восемь детей, а в этом году двенадцать детей. Детский конкурс проходит каждый день в течение часа. Все по-взрослому. Ловят нашу шаклейку».





Турнир состоит из двух туров. Первый тур длится 8 часов, второй - семь часов. В команду входят два человека: капитан и штурман. В зачет принимаются не более 5 рыб максимального веса. Оцениваются: окунь, судак, щука, жерех, язь и головль. Самое главное - команда должна к назначенному времени успеть вернуться к финишу. В итоге в этом году рыбацкая удача улыбнулась команде "Снасти Киров". Победителями турнир стали Григорий Фурлет и Алексей Поскребышев.





Также в числе призеров команда "Подсекай" из Советска и "Трофей РК" из Кирова. Добавим еще один важный момент турнира этого года. Теперь участники «Трофеев Вятки» смогут получить звание мастера спорта России по рыболовному спорту и выступать как на всероссийских, так и на европейских соревнованиях.