В Туже заработал молочный модульный завод

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Пускай маленький, зато свой молочный завод. На небольшой площади у предпринимателя Владимира Клепцова организовано полноценное молочное производство. Здесь все автоматизировано: сначала пастеризация, затем охлаждение молока. На выходе сметана, творог, кефир, сыр и, конечно же, молоко - свежее и натуральное.





- Это от коровы молоко пришло, мы его пастеризуем и в пакеты запаковываем.





Открыть в Туже модульный молочный завод предпринимателю помог гранд. Это правительственная поддержка в размере более 9 миллионов рублей.





АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:

«Гранд реализован успешно, я думаю есть все перспективы дальнейшего развития есть».





В тестовом режиме завод работает несколько месяцев. Тужинцы уже высоко оценили местную молочную продукцию и сегодня в районе на нее есть спрос.





ВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

«Самый крупный покупатель молока - наше РАЙПО и два частных магазина и еще один магазин с Арбажского района берет».





Важно, что Владимир Клепцов сырое молоко не закупает. Сырье поступает с его же животноводческой фермы. Она так же построена на грантовые деньги. Здесь сто коров. Все, чем их кормят, выращено тут же на тужинских полях.





ВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

«Корма сами заготавливаем - патоку делаем, жмых из рапса».





Сто голов вполне хватает, чтобы обеспечить молоком собственное производство.





АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:

«Хорошая ферма - она простая, технологически удобная. Здесь производится хорошее молоко, продуктивность около 7 тысяч на корову».





Владимиру Клепцову с нуля удалось создать замкнутый цикл производства молочной продукции. В планах построить еще один коровник и наращивать объемы продукции.