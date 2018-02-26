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В Туже заработал молочный модульный завод

Вчера, 10:21 | Просмотров: 184 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Пускай маленький, зато свой молочный завод. На небольшой площади у предпринимателя Владимира Клепцова организовано полноценное молочное производство. Здесь все автоматизировано: сначала пастеризация, затем охлаждение молока. На выходе сметана, творог, кефир, сыр и, конечно же, молоко - свежее и натуральное.

- Это от коровы молоко пришло, мы его пастеризуем и в пакеты запаковываем.

Открыть в Туже модульный молочный завод предпринимателю помог гранд. Это правительственная поддержка в размере более 9 миллионов рублей. 

В Туже заработал молочный модульный заводАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Гранд реализован успешно, я думаю есть все перспективы дальнейшего развития есть». 

В тестовом режиме завод работает несколько месяцев. Тужинцы уже высоко оценили местную молочную продукцию и сегодня в районе на нее есть спрос.

В Туже заработал молочный модульный заводВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Самый крупный покупатель молока - наше РАЙПО и два частных магазина и еще один магазин с Арбажского района берет». 

Важно, что Владимир Клепцов сырое молоко не закупает. Сырье поступает с его же животноводческой фермы. Она так же построена на грантовые деньги. Здесь сто коров. Все, чем их кормят, выращено тут же на тужинских полях. 

В Туже заработал молочный модульный заводВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Корма сами заготавливаем - патоку делаем, жмых из рапса».

Сто голов вполне хватает, чтобы обеспечить молоком собственное производство.

В Туже заработал молочный модульный заводАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Хорошая ферма - она простая, технологически удобная. Здесь производится хорошее молоко, продуктивность около 7 тысяч на корову». 

Владимиру Клепцову с нуля удалось создать замкнутый цикл производства молочной продукции. В планах построить еще один коровник и наращивать объемы продукции.


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