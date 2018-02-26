В Туже заработал молочный модульный завод

Пускай маленький, зато свой молочный завод. На небольшой площади у предпринимателя Владимира Клепцова организовано полноценное молочное производство. Здесь все автоматизировано: сначала пастеризация, затем охлаждение молока. На выходе сметана, творог, кефир, сыр и, конечно же, молоко - свежее и натуральное.
- Это от коровы молоко пришло, мы его пастеризуем и в пакеты запаковываем.
Открыть в Туже модульный молочный завод предпринимателю помог гранд. Это правительственная поддержка в размере более 9 миллионов рублей.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Гранд реализован успешно, я думаю есть все перспективы дальнейшего развития есть».
В тестовом режиме завод работает несколько месяцев. Тужинцы уже высоко оценили местную молочную продукцию и сегодня в районе на нее есть спрос.
ВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Самый крупный покупатель молока - наше РАЙПО и два частных магазина и еще один магазин с Арбажского района берет».
Важно, что Владимир Клепцов сырое молоко не закупает. Сырье поступает с его же животноводческой фермы. Она так же построена на грантовые деньги. Здесь сто коров. Все, чем их кормят, выращено тут же на тужинских полях.
ВЛАДИМИР КЛЕПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Корма сами заготавливаем - патоку делаем, жмых из рапса».
Сто голов вполне хватает, чтобы обеспечить молоком собственное производство.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Хорошая ферма - она простая, технологически удобная. Здесь производится хорошее молоко, продуктивность около 7 тысяч на корову».
Владимиру Клепцову с нуля удалось создать замкнутый цикл производства молочной продукции. В планах построить еще один коровник и наращивать объемы продукции.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"