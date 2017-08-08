Православная молодежь собралась на форуме в Никульчино

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Православная молодежь в очередной раз встретилась в Слободском районе на форуме «Никулицкий городок».





3 дня радости, света и душевого тепла. Эти ребята встретились здесь не случайно, а ради объединения православной молодежи Вятской Епархии, формирования мотивации к добровольческому служению и реализации молодёжных творческих инициатив - здесь и игры, и библейский час, и фотозоны.





ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ЯНДАЛЬЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ:

«Программа форума включает в себя, прежде всего, Литургию, участники участвуют в Божественной Литургии. Затем, официальная часть, далее работа по направлениям. В этом году это и семья, и участие молодёжи в Богослужении, это патриотическое воспитание, есть и свободный микрофон, то есть кто что хочет, может представить».





И, конечно, беседа со священниками о самом главном - о семье, современной духовной жизни и, в частности, нравственном выборе молодежи. Участниками форума стали представители и активисты молодежных клубов епархии. Каждого из ребят впечатляет что-то своё.





АНАСТАСИЯ БРАГИНА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА:

«Службы. Потому что все лето мы с моими друзьями ходили в дружину при Троицком Храме, мы пели каждый день».





Для Любови Смирновой форум оказался не просто хорошим времяпрепровождением. Девушка приобрела и полезные знания.





ЛЮБОВЬ СМИРНОВА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА:

«А вот пели на клиросе. Я научилась хорошо петь. Я умела, но там было ошибка за ошибкой, а тут научилась нормально петь».





Одна из основных целей - объединение и сплочение молодежи. После форума эти ребята с уверенностью могут сказать: они не просто команда, а настоящая семья.





РОМАН СТАРОДУМОВ:

«Чтобы укрепить много знаний, получить много знаний, но главное дружба».





Живописное место на берегу Вятки притягивает не только своей красотой и чистым воздухом, место выбрано не случайно. С истории села Никульчино начинается история всей земли Вятской.

ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, БЛАГОЧИННЫЙ СЛОБОДСКОГО ОКРУГА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА С. НИКУЛЬЧИНО:

«Я считаю, что нашу молодежь как раз нужно приучать молодёжь на таких примерах ценить и дорожить нашей историей и Родиной. Сам праздник несет в себе огромнейшее воспитательное значение. Мне очень приятно, что сюда приезжают молодые люди, вот именно сюда, на место рождения Вятской земли. Именно сюда некогда пришли первые новгородские поселенцы, основали здесь первое поселение, построили храм Святых Бориса и Глеба. Именно в такие места нужно приводить нашу молодежь».





В современном мире важно сохранят традиции и нравственные ценности. Здесь уверены - духовная основа помогает православной молодёжи достигать в жизни выдающихся результатов в любой сфере деятельности.