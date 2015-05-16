ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

08 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.5425
EURO: 73.5632
Погода в городе Кирове:
утром:  +15...+17°C
днём:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кировской области спасли от гибели лосёнка

Вчера, 14:42 | Просмотров: 181 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Машеньке сейчас около двух с половиной месяцев. Когда её нашли, она была еще меньше. Это случилось в июле в лесах Слободского района. Местные рыбаки случайно обнаружили детеныша - одного, голодного и ослабленного. Какое-то время малыша выхаживали в Слободском, а недавно перевезли в Уржумский район к Александру Боронину. 

- Первое время она все плакала, пищала, мамку искала, сейчас немного пообвыклась. 

Здесь, на семейной ферме, у лосенка свой угол и трехразовое питание. Основная пища - молоко, но недавно малыш стал есть иван-чай и осину. Для Александра сейчас главная задача, чтобы животное окрепло и могло самостоятельно питать в лесу.

В Кировской области спасли от гибели лосёнкаАЛЕКСАНДР БОРОНИН:
«Из такого маленького вырастает крупная лосиха, которая приносит по два детеныша. Еще наверное второй детеныш был, потерялся, не выжил».

За месяц, проведенный с людьми, лосенок привык к человеку и навряд ли теперь сможет выжить в дикой природе. У Александра в лесу есть вольер, там живут олени. И когда малыш подрастет, его подселят к ним.

В Кировской области спасли от гибели лосёнкаПОЛИНА:
«У нас сейчас не только лосенок. Есть и верблюд, и олени».

Верблюд живет по соседству с лосёнком на своей отдельной жилплощади. 

- Это у нас верблюд Марфа, их было четыре, осталась она одна. 

На уржумской земле верблюд чувствует себя вполне комфортно: питается зерном и сеном, зимой обрастает шерстью. Правда, Марфа не дает на себе кататься - темперамент у нее остался южный.

В Кировской области спасли от гибели лосёнкаАЛЕКСАНДР БОРОНИН:
«Характер строптивый, если что не нравится, начинает плеваться. Опасное животное, пинается, копытом бьет сильно».

Александ Боронин занимается крупными животными уже много лет. Говорит, держит их для души. Помимо оленей и верблюдов, у него были и лошади. А теперь в этой большой семье нашлось место и потерявшемуся лосёнку.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

14:06 07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

13:49 07.08.2018


Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

В Яранском районе полиция обнаружила наркоплантацию.

13:38 07.08.2018


В Яранском районе полиция обнаружила наркоплантацию.

В Нагорском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок.

13:23 07.08.2018


В Нагорском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок.

В Кировской области сдали в эксплуатацию около 70 км отремонтированных дорог.

13:03 07.08.2018


В Кировской области сдали в эксплуатацию около 70 км отремонтированных дорог.

Уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» передано в суд.

12:08 07.08.2018


Уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» передано в суд.

Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

12:00 07.08.2018


Полицейские нашли мужчину, укравшего в баре телефон (ВИДЕО)

Все новости

Вести. Кировская область

Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

18:17 07.08.2018


Детская филармония готовит мюзикл «Детям можно всё?!»

Детский фонд проводит акцию "Здравствуй, школа"

17:49 07.08.2018


Детский фонд проводит акцию "Здравствуй, школа"

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

14:48 07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Кировской области спасли от гибели лосёнка

14:42 07.08.2018


В Кировской области спасли от гибели лосёнка

Православная молодежь собралась на форуме в Никульчино

11:59 07.08.2018


Православная молодежь собралась на форуме в Никульчино

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Советском районе инспектор охотнадзора выходил лосенка.

16.05.2015


В Советском районе инспектор охотнадзора выходил лосенка.

В деревне Ежово Омутнинского района в местном конном клубе поселился верблюд

17.03.2016


В деревне Ежово Омутнинского района в местном конном клубе поселился верблюд

Добрые люди спасли верблюда от верной смерти

18.01.2017


Добрые люди спасли верблюда от верной смерти

В Опаринском районе от голодной смерти спасли годовалого медвежонка

12.01.2017


В Опаринском районе от голодной смерти спасли годовалого медвежонка

Конно-спортивный праздник

26.08.2013


Конно-спортивный праздник

Такса ждет хозяина

08.10.2010


Такса ждет хозяина

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх