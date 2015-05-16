В Кировской области спасли от гибели лосёнка

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Машеньке сейчас около двух с половиной месяцев. Когда её нашли, она была еще меньше. Это случилось в июле в лесах Слободского района. Местные рыбаки случайно обнаружили детеныша - одного, голодного и ослабленного. Какое-то время малыша выхаживали в Слободском, а недавно перевезли в Уржумский район к Александру Боронину.





- Первое время она все плакала, пищала, мамку искала, сейчас немного пообвыклась.





Здесь, на семейной ферме, у лосенка свой угол и трехразовое питание. Основная пища - молоко, но недавно малыш стал есть иван-чай и осину. Для Александра сейчас главная задача, чтобы животное окрепло и могло самостоятельно питать в лесу.





АЛЕКСАНДР БОРОНИН:

«Из такого маленького вырастает крупная лосиха, которая приносит по два детеныша. Еще наверное второй детеныш был, потерялся, не выжил».





За месяц, проведенный с людьми, лосенок привык к человеку и навряд ли теперь сможет выжить в дикой природе. У Александра в лесу есть вольер, там живут олени. И когда малыш подрастет, его подселят к ним.





«У нас сейчас не только лосенок. Есть и верблюд, и олени».





Верблюд живет по соседству с лосёнком на своей отдельной жилплощади.





- Это у нас верблюд Марфа, их было четыре, осталась она одна.





На уржумской земле верблюд чувствует себя вполне комфортно: питается зерном и сеном, зимой обрастает шерстью. Правда, Марфа не дает на себе кататься - темперамент у нее остался южный.





АЛЕКСАНДР БОРОНИН:

«Характер строптивый, если что не нравится, начинает плеваться. Опасное животное, пинается, копытом бьет сильно».





Александ Боронин занимается крупными животными уже много лет. Говорит, держит их для души. Помимо оленей и верблюдов, у него были и лошади. А теперь в этой большой семье нашлось место и потерявшемуся лосёнку.