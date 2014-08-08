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На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

Вчера, 14:48 | Просмотров: 288 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня на автотрассах процветает несанкционированная торговля арбузами и дынями. 

На Победиловском тракте проверили продажу арбузовИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каждый день на въезде в город Киров, по Победиловскому тракту можно увидеть фуру, груженную бахчевыми, где ими торгует уроженец Волгоградской области Давид. Сегодня его наказали очередным штрафом, что совершенно не помешало ему продолжить торговать дальше».

Торговец бахчевыми нарушил правила благоустройства - он торгует в неустановленном для этого месте на территории Ленинского района. Рейды "по бахчевым" представители терруправления проводят два раза в месяц. 

На Победиловском тракте проверили продажу арбузовОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«На данном участке у нас борьба идёт активно. Раньше нарушителей на этой точке было гораздо больше, сейчас остался всего один. Штраф составляет от 3 до 5 тысяч на физическое лицо и до 200 тысяч на юридическое лицо». 

Давид не представляет официально никакую фирму, он - физическое лицо, то есть отделается минимальным штрафом. Кроме нарушений правил благоустройства, торговец арбузами должен иметь при себе и фитосанитарные сертификаты. 

- Ну, хорошо, а сертификат можно осмотреть у Вас?
- Да, пожалуйста!

На Победиловском тракте проверили продажу арбузовМИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Этот карантинный сертификат недействительный. Такие уже не выпускают, их никто не пишут, не пишут от руки».

За нарушение фитосанитарных норм инспектор Россельхознадзора тоже должен наказать торговца бахчевыми - выписать штраф. 

- А штраф какой?
- 200 рублей.
- То есть пара арбузов?
- Меньше даже. 
- Статья закона такая, на частное лицо.

Место бойкое, торговля, по словам самого Давида, идет неплохо. 

На Победиловском тракте проверили продажу арбузовДАВИД, ТОРГОВЕЦ БАХЧЕВЫМИ:
«За смену я продаю 30-40 арбузов, килограмм стоит 18 рублей». 

Нетрудно посчитать, что при среднем весе одного арбуза 3-4 килограмма, за одну смену можно получить выручку до 3 тысяч рублей. Это мы еще не учли доход от продажи дынь. Получается, что все начисленные сегодня штрафы можно заплатить примерно за 1 день. Поэтому проверок торговцы бахчевыми не очень боятся. 

- Его наругали, он уехал в другое место. Через километр снова торгует.

И здесь только сами кировчане могут повлиять на ситуацию. Арбузы и дыни с трассы опасны для здоровья: в один голос говорят врачи и специалисты Россельхознадзора. Никто не знает, откуда на самом деле привозится эта продукция, какими химикатами напичкана. Для торговли бахчевыми в городе есть специально оборудованные места - рынки, магазины. Там за качество отвечают. Но спрос рождает предложение. Если никто не будет покупать бахчевые на трассе, незаконный бизнес увянет сам по себе.


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