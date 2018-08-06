ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

09 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.5950
EURO: 73.8211
Погода в городе Кирове:
утром:  +14...+16°C
днём:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировчан отметили на Всероссийском форуме «iВолга»

Вчера, 10:26 | Просмотров: 118 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Самарской области завершился крупнейший молодежный форум ПФО "iВолга - 2018". Проекты кировских студентов стали победителями и получат грантовую поддержку. 

В течении десяти дней молодежного форума около двух тысяч человек защищали свои проектные идеи в социальной, инновационной, предпринимательской, культурной, спортивной и других видах деятельности. Кировскую область на форуме представляли 72 автора проектов, 9 человек стали участниками Российско-китайского форума «Волга - Янцзы». 

В итоге 7 проектов ребят из Кировской области были удостоены грантов, 5 из которых были разработаны студентами и выпускниками ВятГУ. Татьяна Иглина представила проект снегоплавильной установки. Она позволит решить проблему вывоза снега и сократить количество снежных полигонов в областном центре. 

Кировчан отметили на Всероссийском форуме «iВолга» ТАТЬЯНА ИГЛИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ" МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "IВОЛГА-2018":
«За зимний период мы хотели бы разгрузить 30-40% снежных полигонов. Фактически добиться достаточно высокого результата и по нашим лабораторным испытаниям мы можем это сделать».

Екатерина Федяшина получила грант на проект «ЖИТЬ». Как призналась Екатерина на федеральном этапе выступать было сложно. Ее проект – медицинский, и его трудно презентовать не медикам. Но девушка постаралась сделать все возможное, чтобы проект принес победу.

Кировчан отметили на Всероссийском форуме «iВолга» ЕКАТЕРИНА ФЕДЯШИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ "ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА" МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "IВОЛГА-2018":
«Знаете, я недавно вернулась с еще одного форума "Территория смыслов", там начали беседу об онкологии с такими же простыми людьми с вопроса: была ли у ваших друзей, знакомых онкология? Поднял руки весь зал. Вот с такого простого вопроса можно было расположить к себе публику, чтобы начать говорить о такой серьезной теме как онкология».

Добавим, что на форуме два проекта кировчан были отдельно отмечены членами экспертного совета и награждены поездкой в Звездный городок Московской области на экскурсию. Это проект "Энергоэффективное село" Максима Бортникова и проект "Прогулки сквозь года" Валерии Поздеевой.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Потерявшийся в Кирове восьмилетний мальчик найден

13:46 08.08.2018


Потерявшийся в Кирове восьмилетний мальчик найден

В аварии на Советском тракте пострадали 4 человека.

13:34 08.08.2018


В аварии на Советском тракте пострадали 4 человека.

В Кировской области уволены чиновники, подозреваемые в получении взятки.

13:26 08.08.2018


В Кировской области уволены чиновники, подозреваемые в получении взятки.

В Кочуровском парке заменят сломанный тренажер.

10:59 08.08.2018


В Кочуровском парке заменят сломанный тренажер.

У жителя Нововятска украли деньги и ювелирные украшения.

10:45 08.08.2018


У жителя Нововятска украли деньги и ювелирные украшения.

Участниками программы переселения в Кировскую область стали 35 человек.

10:26 08.08.2018


Участниками программы переселения в Кировскую область стали 35 человек.

В Кирове пропал без вести 8-летний мальчик.

10:12 08.08.2018


В Кирове пропал без вести 8-летний мальчик.

Все новости

Вести. Кировская область

ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

17:52 08.08.2018


ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

Профильная смена РДШ подвела итоги

17:42 08.08.2018


Профильная смена РДШ подвела итоги

Художники работают в Уржуме на Васнецовском пленэре

15:07 08.08.2018


Художники работают в Уржуме на Васнецовском пленэре

Кировские балерины выступят на сцене Большого театра

15:02 08.08.2018


Кировские балерины выступят на сцене Большого театра

У Северной больницы презентовали вертолётную площадку

14:59 08.08.2018


У Северной больницы презентовали вертолётную площадку

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

06.08.2018


Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

Кировская область участвует в Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018».

30.07.2018


Кировская область участвует в Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018».

Первые победы кировчан на молодежном форуме «iВолга-2018».

31.07.2018


Первые победы кировчан на молодежном форуме «iВолга-2018».

Итоги молодёжного форума «iВолга-2015»

29.06.2015


Итоги молодёжного форума «iВолга-2015»

Сегодня Кировская делегация примет участие в открытии Молодежного форума Приволжья «iВолга - 2015»

17.06.2015


Сегодня Кировская делегация примет участие в открытии Молодежного форума Приволжья «iВолга - 2015»

Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"

29.06.2017


Кировская студентка Ольга Князева получила грант молодежного форума "iВолга"

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

02.08.2018


В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх