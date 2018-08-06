Кировчан отметили на Всероссийском форуме «iВолга»

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В Самарской области завершился крупнейший молодежный форум ПФО "iВолга - 2018". Проекты кировских студентов стали победителями и получат грантовую поддержку.





В течении десяти дней молодежного форума около двух тысяч человек защищали свои проектные идеи в социальной, инновационной, предпринимательской, культурной, спортивной и других видах деятельности. Кировскую область на форуме представляли 72 автора проектов, 9 человек стали участниками Российско-китайского форума «Волга - Янцзы».





В итоге 7 проектов ребят из Кировской области были удостоены грантов, 5 из которых были разработаны студентами и выпускниками ВятГУ. Татьяна Иглина представила проект снегоплавильной установки. Она позволит решить проблему вывоза снега и сократить количество снежных полигонов в областном центре.





ТАТЬЯНА ИГЛИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ" МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "IВОЛГА-2018":

«За зимний период мы хотели бы разгрузить 30-40% снежных полигонов. Фактически добиться достаточно высокого результата и по нашим лабораторным испытаниям мы можем это сделать».





Екатерина Федяшина получила грант на проект «ЖИТЬ». Как призналась Екатерина на федеральном этапе выступать было сложно. Ее проект – медицинский, и его трудно презентовать не медикам. Но девушка постаралась сделать все возможное, чтобы проект принес победу.





ЕКАТЕРИНА ФЕДЯШИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕНЫ "ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА" МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "IВОЛГА-2018":

«Знаете, я недавно вернулась с еще одного форума "Территория смыслов", там начали беседу об онкологии с такими же простыми людьми с вопроса: была ли у ваших друзей, знакомых онкология? Поднял руки весь зал. Вот с такого простого вопроса можно было расположить к себе публику, чтобы начать говорить о такой серьезной теме как онкология».





Добавим, что на форуме два проекта кировчан были отдельно отмечены членами экспертного совета и награждены поездкой в Звездный городок Московской области на экскурсию. Это проект "Энергоэффективное село" Максима Бортникова и проект "Прогулки сквозь года" Валерии Поздеевой.