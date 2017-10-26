В Кочуровском парке заменят сломанный тренажер.
Сотрудники ТУ Ленинского района проверили состояние спортивного оборудования в Кочуровском парке.
Здесь были установлены тренажеры для людей с ограниченными возможностями.
Несколько дней назад на площадке был сломан один из тренажеров. Подрядчик провел его гарантийную замену.
В ходе новой проверки был выявлен очередной сломанный элемент. Металлическая конструкция существенно пострадала, поэтому потребуется замена всего тренажера.
Подрядная организация также выполнит ремонт в рамках гарантийных обязательств.
Напомним, тренажерная площадка для инвалидов была оборудована в декабре 2017 года.
В текущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кочуровском парке будет установлено видеонаблюдение. Система поможет фиксировать факты вандализма, и нарушителей можно будет привлечь к ответственности.
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