Профильная смена РДШ подвела итоги

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Школьники из Коми оценили природу Кировской области, где они приняли участие во второй смене летнего лагеря Российского движения школьников.





Двадцать дней отдыха не прошли даром. Для детей из Коми это время приключений и роста. Настя Герасимова посвятила себя личностному развитию. Так называется направление, которому посвятила себя девушка.





НАСТЯ ГЕРАСИМОВА:

«Я попробовала себя на сцене в очень разных образах. Первый раз я была ведущей. Мне это очень понравилось. Мы также проводили от нашего "развития" квесты, которые были классные и интересные».





Всего в лагере РДШ работали четыре направления. Помимо "личностного развития" дети участвовали в военно-патриотическом направлении "гражданская активность", а также в "медиа". Злата Соболева преуспела в последнем.





- Мы снимали видеоролики, писали посты, нас всему этому учили. Мне понравилось.





Дети из Коми провели множество мероприятий. Они неоднократно присоединялись к всероссийским акциям, проводимых РДШ.





ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:

«Ключевая задача нашей профильной смены одних деток, кто не знает о российском движении школьников - посвятить, рассказать. А тех, кто в российском движении школьников дать им возможность поучаствовать активно в определенных акциях».





ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР РДШ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:

«Российское движение школьников - это не просто какой-то досуг в свободное время, но это проекты, это мероприятия, это конкурсы, это фестивали, которые дают толчок ребенку расти и развиваться».





В последний день смены подводятся итоги. На сцене самым активным ребятам вручили дипломы и грамоты. Каждый из них увезет из лагеря не только приятные воспоминания, но и бесценный опыт.





НИКОЛАЙ ЯРМАЦ, НАЧАЛЬНИК ДОЛ "СОСНОВЫЙ БОР":

«Российское движение школьников - это в первую очередь возможности. Возможности для раскрытия потенциала детей, которых нет в обычных лагерях за счет ужатости программы, за счет каких-то мероприятий, которые не позволяют этого сделать. Здесь же - участие во всероссийских акциях, таких как "Сила РДШ", "Открытка РДШ"».





Всего в лагере РДШ в Кировской области отдохнули три сотни детей из Республики Коми. Некоторые из них во время подведения итогов были торжественно приняты в ряды Российского движения школьников.