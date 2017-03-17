ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

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Кировские пешеходы осознанно нарушают правила дорожного движения, но при этом придумывают массу отговорок. Это показал рейд, который сегодня провели сотрудники ГИБДД.





Место, которое можно выделить в разряд особенных. На улице много торговых павильонов, выход с Коневского рынка, поэтому сотрудникам ГИБДД долго ждать не приходиться нарушителя-пешехода. Хотя неподалеку есть подземный и наземный переходы, большинство из них находят себе оправдание.





- Почему нарушаете правила дорожного движения? Где нужно переходить дорогу? По переходу. Вот подземный, наземный, а вы убедились, что машин нет.

- Правда, стыдно. Тащить так не хотелось, идти на этот переход с банками.





С нарушителями сотрудник Госавтоинспекции проводит беседу, и порой оказывается, что некоторые кировчане не знают, какая предусмотрена ответственность за переход проезжей части в неустановленном месте.





- Знаете, какая ответственность предусмотрена за данное нарушение?

- Нет, было просто тяжело нести и решили срезать.





Нарушителю грозит штраф в размере пятисот рублей. Стоит отметить, что залог безопасности пешехода на дороге - личная дисциплина и ответственность. Статистика показывает, что русский "авось пронесет" зачастую не срабатывает.





АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В текущем году на территории города Кирова произошло 152 ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли, 152 пострадали, из них 29 детей. По вине пешеходов произошло 101 ДТП. 102 человека пострадало и 1 погиб».





ГИБДД напоминает, что переходить проезжую часть необходимо только в специально оборудованных местах, а в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы.