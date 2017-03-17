ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

09 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.5950
EURO: 73.8211
Погода в городе Кирове:
утром:  +14...+16°C
днём:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

Вчера, 17:52 | Просмотров: 121 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировские пешеходы осознанно нарушают правила дорожного движения, но при этом придумывают массу отговорок. Это показал рейд, который сегодня провели сотрудники ГИБДД.

Место, которое можно выделить в разряд особенных. На улице много торговых павильонов, выход с Коневского рынка, поэтому сотрудникам ГИБДД долго ждать не приходиться нарушителя-пешехода. Хотя неподалеку есть подземный и наземный переходы, большинство из них находят себе оправдание.

- Почему нарушаете правила дорожного движения? Где нужно переходить дорогу? По переходу. Вот подземный,  наземный, а вы убедились, что машин нет. 
- Правда, стыдно. Тащить так не хотелось, идти на этот переход с банками.

С нарушителями сотрудник Госавтоинспекции проводит беседу, и порой оказывается, что некоторые кировчане не знают, какая предусмотрена ответственность за переход проезжей части в неустановленном месте. 

- Знаете, какая ответственность предусмотрена за данное нарушение? 
- Нет, было просто тяжело нести и решили срезать.

Нарушителю грозит штраф в размере пятисот рублей. Стоит отметить, что залог безопасности пешехода на дороге - личная дисциплина и ответственность. Статистика показывает, что русский "авось пронесет" зачастую не срабатывает.

ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходовАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В текущем году на территории города Кирова произошло 152 ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли, 152 пострадали, из них 29 детей. По вине пешеходов произошло 101 ДТП. 102 человека пострадало и 1 погиб».

ГИБДД напоминает, что переходить проезжую часть необходимо только в специально оборудованных местах, а в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Потерявшийся в Кирове восьмилетний мальчик найден

13:46 08.08.2018


Потерявшийся в Кирове восьмилетний мальчик найден

В аварии на Советском тракте пострадали 4 человека.

13:34 08.08.2018


В аварии на Советском тракте пострадали 4 человека.

В Кировской области уволены чиновники, подозреваемые в получении взятки.

13:26 08.08.2018


В Кировской области уволены чиновники, подозреваемые в получении взятки.

В Кочуровском парке заменят сломанный тренажер.

10:59 08.08.2018


В Кочуровском парке заменят сломанный тренажер.

У жителя Нововятска украли деньги и ювелирные украшения.

10:45 08.08.2018


У жителя Нововятска украли деньги и ювелирные украшения.

Участниками программы переселения в Кировскую область стали 35 человек.

10:26 08.08.2018


Участниками программы переселения в Кировскую область стали 35 человек.

В Кирове пропал без вести 8-летний мальчик.

10:12 08.08.2018


В Кирове пропал без вести 8-летний мальчик.

Все новости

Вести. Кировская область

ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

17:52 08.08.2018


ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

Профильная смена РДШ подвела итоги

17:42 08.08.2018


Профильная смена РДШ подвела итоги

Художники работают в Уржуме на Васнецовском пленэре

15:07 08.08.2018


Художники работают в Уржуме на Васнецовском пленэре

Кировские балерины выступят на сцене Большого театра

15:02 08.08.2018


Кировские балерины выступят на сцене Большого театра

У Северной больницы презентовали вертолётную площадку

14:59 08.08.2018


У Северной больницы презентовали вертолётную площадку

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей

17.03.2017


Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей

Рейд ГИБДД по выявлению нарушений ПДД пешеходами

07.08.2017


Рейд ГИБДД по выявлению нарушений ПДД пешеходами

Рейд ГИБДД по выявлению пешеходов, нарушающих правила дорожного движения

14.03.2016


Рейд ГИБДД по выявлению пешеходов, нарушающих правила дорожного движения

Беседы с пешеходами о правилах дорожного движения

29.01.2015


Беседы с пешеходами о правилах дорожного движения

Переходи дорогу правильно

04.08.2014


Переходи дорогу правильно

Безопасность пешеходов

20.09.2016


Безопасность пешеходов

Популярные новости

27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

26.07.2018


27 июля кировчане увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса.

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

26.07.2018


Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

02.08.2018


В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх