Шульгин озвучил интерес по благоустройству стадиона «Трудовые резервы»

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Стадион "Трудовые резервы" недавно очистили от старых деревьев и кустарников, и даже стали видны основания бывших трибун. Какие планы у руководства города на дальнейшее благоустройство оврага рядом с Трифоновым монастырем?





Несколько лет назад на стадионе появилась современная футбольная площадка с газоном из Голландии, а в этом году склоны холма впервые за полвека почистили от травы и кустарников. У руководства города в разное время были разные планы на этот овраг в центре города. Говорили даже о строительстве там средней школы, правда, от этой идеи было решено отказаться. Футбольное поле останется на своем месте. Но и благоустройство будет продолжено.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Будут ли там дальше трибуны или что-то еще? Прямо сейчас проекта нет, но было бы интересно сделать все овраги безбарьерной средой. Можно сделать прокол между оврагами, чтобы был проход удобный и для велосипедистов, и для пешеходов. Для всех».





Мысль сделать сквозной проезд через все овраги, начиная от Ботанического сада и заканчивая стадионом "Трудовые резервы", пришла в голову архитектору Юрию Перелыгину, который недавно приезжал в Киров по приглашению руководства региона.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«Все эти идеи будут рассматриваться на рабочих группах подготовки к 650-летию города и на урбанистическом форуме, который будет в октябре. Всех приглашаю с большим удовольствием».





Добавим, что в этом году исполнилось ровно 50 лет со взрыва на "Трудовых резервах". В трагедии погибли 39 человек. С тех пор овраг всерьез никто не пытался благоустроить - в центре города просто стоял разрушенный стадион, заросший травой и деревьями. И только сейчас ситуация начала меняться.