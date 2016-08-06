В заповеднике «Нургуш» обнаружили новый вид орхидей.
В "Нургуше" нашли новый для флоры заповедника вид орхидей - дремлик лесной, или лесная чемерица.
Ранее сотрудники заповедника это растение не встречали.
Орхидеи произрастают в сосновых лесах. Из-за того, что цветки дремлика имеют зелёную окраску, разглядеть их в траве достаточно сложно.
Сейчас дремлик в полном цвету, как и другие орхидеи заповедника, а их здесь ещё три вида: гудайера ползучая, ятрышник Фукса и любка двулистная, которую за ярко выраженный ванильный аромат цветков также называют ночной фиалкой.
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