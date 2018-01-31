11 августа кировчане станут свидетелями частного солнечного затмения.
11 августа 2018 года начнется частное солнечное затмение, во время которого лунная полутень пройдет почти по всей территории России.
Наибольшая магнитуда затмения 0,73 (Луна закроет около 67% солнечного диска) будет на северо-западе Чукотского автономного округа и северо-востоке Республики Саха (Якутия).
Общая продолжительность солнечного затмения в городе Кирове составит 1 час 12 минут.
Основные моменты затмения Кирове и Кировской области:
• 12:11 — начало затмения
• 12:48 — максимальная фаза затмения
• 13:23 — окончание затмения
Во время максимальной фазы затмения диск Солнца будет закрыт на 7,6%.
Предыдущее солнечное затмение в городе Кирове можно было наблюдать 20 марта 2015 года, когда лунный диск закрыл Солнце на 56%.
Следующее можно будет наблюдать 21 июня 2020 года.
по материалам vk.com/meteokirov
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