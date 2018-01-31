11 августа кировчане станут свидетелями частного солнечного затмения.

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11 августа 2018 года начнется частное солнечное затмение, во время которого лунная полутень пройдет почти по всей территории России.

Наибольшая магнитуда затмения 0,73 (Луна закроет около 67% солнечного диска) будет на северо-западе Чукотского автономного округа и северо-востоке Республики Саха (Якутия).

Общая продолжительность солнечного затмения в городе Кирове составит 1 час 12 минут.

Основные моменты затмения Кирове и Кировской области:

• 12:11 — начало затмения

• 12:48 — максимальная фаза затмения

• 13:23 — окончание затмения

Во время максимальной фазы затмения диск Солнца будет закрыт на 7,6%.

Предыдущее солнечное затмение в городе Кирове можно было наблюдать 20 марта 2015 года, когда лунный диск закрыл Солнце на 56%.

Следующее можно будет наблюдать 21 июня 2020 года.

по материалам vk.com/meteokirov