Ремонт тротуаров: в Кирове обновят 20 пешеходных зон

В Кирове начался ремонт тротуаров. Общая протяженность отремонтированных пешеходных зон составит больше 12 километров. Сегодня тротуарную плитку укладывали на улице Труда.
Все те улицы, где сейчас идет ремонт тротуаров, были определены на рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды". До конца сентября в Кирове я будет отремонтировано 20 пешеходных зон. В центре города, в основном, с помощью тротуарной плитки. В Нововятском районе - с помощью асфальта.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По результатам выполнения данного контракта будет отремонтировано порядка 36 000 квадратных метров тротуаров. Сейчас делается улица Ленина, Московская, Некрасова и ряд других».
В областном центре, пожалуй, раньше так массово еще не укладывали тротуарную плитку. У этого покрытия пешеходных зон есть ряд преимуществ перед асфальтом.
ЛЕОНИД ЛОБОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ГОРДОРМОСТСТРОЙ":
«С точки зрения эстетики тротуарная плитка намного лучше асфальта, хоть она и дороже. И её проще заменить, можно участками это делать».
Добавим, что в ближайшее время начнется ремонт пешеходных зон на улице Комсомольской, Гражданской и Спортивной в Лянгасово, будет отремонтирована частично улица Ленина, Милицейская, Свободы, и более 15 пешеходных участков Новоятском районе.
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