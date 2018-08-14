Ушёл из жизни актер «Театра на Спасской» Геннадий Иванов

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В воскресенье, 12 августа, ушёл из жизни заслуженный артист РФ Геннадий Иванов. Актер кировского «Театра на Спасской». Отец известного музыканта Макса Иванова – лидера группы «Торба-на-Круче».





Геннадий Валентинович родился 6 августа 1939 года в Брянске. В 1967 году окончил Ярославское театральное училище и через год принят в труппу «Театра на Спасской».





Для театра это было особенное время: в 1966 году окончена более чем двухлетняя реконструкция здания. Закончился «кочевой период», когда труппа играла и жила «на колёсах», побывав со своими спектаклями не только во многих районах области, но и в Киеве, Чернигове, Херсоне и Брянске, Феодосии и Ялте, Керчи и Севастополе. За это время театр стал неузнаваемым: новое просторное фойе, обновлённый зрительный зал. Молодой артист пришёл служить в театр, открывавший новую страницу своей истории. И вырос в одного из ведущих артистов, во многом определяющим лицо труппы.





Среди наиболее значимых его ролей Людовик XIV в «Мольере» Михаила Булгакова и Дорн в чеховской «Чайке», Полоний в «Гамлете» и Сальери в «Маленьких трагедиях» Пушкина, Ришелье в «Трёх мушкетёрах» и Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ в «Ревизоре», Зевс в «Мифах Древней Греции» и Андрей Гаврилович, отец Дубровского в «Дубровском» и многие, многие другие. В 1993 году артисту присвоено почётное звание «Заслуженный артист РФ».





Его последними ролями в «Театре на Спасской» стали роли Учителя в спектакле «Отрочество» по мотивам повести Льва Толстого и Странник в спектакле «Маменька. Господа Головлёвы» по мотивам романа Салтыкова-Щедрина.





Фото: пресс-служба "Театра на Спасской"