В деревне Шихово провели Фестиваль фамилий

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В деревне Шихово Слободского района прошел Фестиваль фамилий.





Выходцы из Вятской губернии живут по всей России. Примерно 10 миллионов россиян в наши дни имеют вятские корни. Такие распространенные фамилии, как Сысолятин, Вылегжанин, Шуплецов, Ведерников, и многие другие - впервые появились именно на нашей земле. И по сей день можно найти на карте места, где традиционно проживали представители тех или иных родов и деревня Шихово - одно из них.





ВЯЧЕСЛАВ БУШУЕВ, ГЛАВА ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

«Фамилия - это корни. У каждой семьи свои обычаи, свои корни. Прошлые праздники мы только своим поселениям отмечали, а сейчас люди приехали из Кирова, из Бобино».





К организации Фестиваля фамилий подошли с юмором. Праздник вели шиховские сказочные персонажи: Фамильон и его юный помощник - Фамильончик. Участники обыгрывали фамилии, как могли: Коноваловы несли плакат с конём, Ложкины - били в ложки, Стрелковы создали герб со стрелой.





АЛЕКСЕЙ СТРЕЛКОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ ФАМИЛИЙ:

«Стрела - символ охотника, символ целеустремлённости».





Был на празднике и показ мод. Каждая семья старалась перещеголять другую своим нарядом. В этом конкурсе особенно хорошо смотрелись мамы с дочками в одинаковых платьях.





ИРИНА ЖУЙКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА МОЛОДОЙ СЕМЬИ "ЛЮБАВА" В ДЕРЕВНЕ ШИХОВО:

«Свою фамилию нужно знать, потому что фамилия дается нам от рождения. Фамилия объединяет наш род. Когда мы стали готовиться к фестивалю, мы узнали огромное количество интересных фактов».





Фамилии исторически давались по месту проживания, по роду деятельности, по прозвищам. На Руси они начали появляться примерно с 12-13 веков вплоть до 19 века. Но и после появилось много новых современных фамилий. Однако процесс этот не завершен. Даже в Европе целое государство не имеет фамилий - это Исландия. Но на празднике в Шихово - все были с фамилиями и каждый мог рассказать интереснейшую историю про свой род, про его корни, и даже показать генеалогическое древо.