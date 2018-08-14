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Кировские ученые вернулись из экспедиции на Атарскую луку

Вчера, 11:12 | Просмотров: 142 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Вятские ученые отправились туда, где обитали мамонты. Экологи, ботаники и палеонтологи в течение нескольких дней изучали уникальное место - Атарскую луку.  

Атарской лука – это одно из красивейших мест вятской земли. Находится на стыке трех районов - Советского, Нолинского и Лебяжского. Интересный ландшафт, богатый растительный и животный мир - уже третий год экспедиция ученых и студентов открывает заново уникальный природный объект.

Кировские ученые вернулись из экспедиции на Атарскую лукуВЛАДИМИР РЯБОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ЭКОЛОГ:
«Наша задача выявить отдельные объекты, отдельные виды, чем мы в принципе успешно занимаемся, правда этот год у нас неудачный, нового практически ничего не нашли, потому что не то время. В силу определенных обстоятельств мы поехали чуть позднее. Подтвердили пребывание тех видов, которые тут могут бы быть». 

В состав экспедиции входят ученые из разных сфер - настоящий "экологический десант". Кто-то будет фиксировать редких животных и птиц, другие - искать краснокнижные растения. Владимир Сотников приехал по приглашению, в том году здесь был замечен редкий вид краснокнижной птицы.

Кировские ученые вернулись из экспедиции на Атарскую лукуВЛАДИМИР СОТНИКОВ, ОРНИТОЛОГ:
«Проверили потенциальные места, но тоже пока ничего не нашли, но видели вчера краснокнижный вид – пролетела скопа, такая, среднего размера хищник пернатый». 

Тем, кто приехал изучать уникальные растения – повезло больше.

- Имеются очень мелкие семена, как пыль.

Вот уж точно: пятидневное экологическое путешествие прошло не зря. Екатерина Рябова делится настоящей находкой – Венерин Башмачок. Редкая для нашей местности орхидея. Впереди самое интересное. Предстоит кропотливая работа по изучению того, что было собрано и найдено. 

Кировские ученые вернулись из экспедиции на Атарскую лукуЕКАТЕРИНА РЯБОВА, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Мы ее искали на протяжении 3 лет, видели одиночные особи, но вот такую большую популяцию встретили за три года впервые, то есть это достаточно уникально. Это нужно изучать, описывать, рассматривать структуру». 

Рюкзаки, палатки, инвентарь. Здесь все, что требуется в туристическом походе. Однако эти люди едут вовсе не отдохнуть. Студентка Анна Суворова «болеет» стрекозами не первый год. На Атарской луке уже собрала не одну сотню. 

- Могу показать. Вот, это вид коромысла. Самые крупные стрекозы, которые в Кировской области водятся. 

О красоте и уникальности этих мест слагает песни сама природа. Поющие пески - загадка и изюминка Атарской Луки. Владимир Михайлович проводит экскурсию по всей территории "вятской жемчужины". Здесь он уже как дома. 

Кировские ученые вернулись из экспедиции на Атарскую лукуКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На правом берегу Вятки, в районе Атарской излучины, расположен пляж с участком белого кварцевого песка. Это песок интересен тем, что имеет свой своеобразный звук – из-за этого его прозвали «поющим». Интересно, что поет песок только в сухую и жаркую погоду». 

Еще одно уникальное место – Белаевский бор. Помимо лесных видов растений, здесь встречаются и степные. Для Сергея Шестакова отдых здесь — давняя традиция. Помнит этот лес еще ребенком. Мужчина искренне озабочен состоянием памятника природы.

Кировские ученые вернулись из экспедиции на Атарскую лукуСЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ:
«Лес, конечно, испортился очень сильно. То, каким я его помню еще ребенком, он сейчас превратился». 

Участники экспедиции уверены - Атарская лука уникальна, и должна стать местом для экологического туризма. За четыре дня было сделано немало открытий, которые подтвердили, территория нуждается в защите.


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