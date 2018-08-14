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Кировский велопутешественник проехал тысячу километров до Крыма

Вчера, 13:11 | Просмотров: 126 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Возможно ли в одиночку проехать тысячу километров по неизведанным дорогам на велосипеде? Кировчанин Евгений Терехов проделал подобный путь от Адлера до Севастополя. 

Проведя несколько дней в Сочи и прожив вместе со всей страной матч «Россия – Хорватия», Евгений Терехов отправился в велопутешествие до Севастополя, попутно заезжая в прибрежные города. 

Кировский велопутешественник проехал тысячу километров до КрымаЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Где-то я ночевал, оставался, гулял по набережным, в более-менее таких крупных городах. Где-то вообще останавливался, ночевал в лесу, лесополосе, где-то вообще у водопада ночевал, классные места были, где-то в горах даже». 

Евгению также удалось проехаться по Крымскому мосту. Но больше всего ему понравился Судак и дорога на Новый Свет. 

ЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Там я ночевал в горах. Велосипед поднимал прямо в гору от дороги и ночевал. Поставил палатку. Вид был просто космический. Море, горы, дорога - серпантин - всё это как на ладони, звёзды ночью добавились - вообще сумасшедше, очень красивые места».

По его мнению, если путешествовать дикарем, то можно по-настоящему прочувствовать атмосферу, побывать в необычных местах и насладиться отдыхом в полной мере. Но всё же некоторые моменты для Евгения были не совсем привычными. 

ЕВГЕНИЙ ТЕРЕХОВ, ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Горы, серпантин, вся эта дорога "лапшой", сильный крутой подъем, и он меня выматывал. Жара - 30 градусов свыше, температура высокая».

Но акклиматизация прошла быстро, и далее путешествие проходило намного легче. Евгений и ранее совершал длительные заезды на велосипеде, но вместе со своими друзьями. В одиночку на такое приключение он решился быстро. Ни от кого не зависишь, едешь в своём темпе, останавливаешься, когда потребуется. Евгений не собирается на этом останавливаться - в следующий раз он планирует отправиться на Алтай.


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