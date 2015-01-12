Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧС

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Показательные выступления и познавательные мастер-классы. В лагере "Березка" Кирово-Чепецкого района прошел день МЧС. На нем побывал главный федеральный инспектор по Кировской области.





Все дети построены, пожарные приступают к спасению человека. Так начинается день МЧС в лагере "Березка". В одном из корпусов произошло возгорание. Ребят эвакуировать успели, но в горящем здании остался один вожатый.





Огнеборцы быстро добрались до молодого человека, одели на него специальную защиту, а затем вывели из здания, охваченного условным пожаром. Это только одно из показательных выступлений. Сотрудники МЧС так же потушили настоящий костер, а затем провели несколько мастер-классов и ознакомили ребят со своим оборудованием.





- У нас есть вот такой спинальный щит, который предназначен для спасения людей, мы можем под него подсунуть данные носилочки, спинальный щит.





КОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В каждом лагере в каждой смене проводим профилактические мероприятия с детьми, так называемый день МЧС, показываем возможности пожарно-спасательной техники, которая имеется на вооружении МЧС, спасательных подразделений. Так же объясняем детям их поведение в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации».





В День МЧС в лагере "Березка" побывал главный федеральный инспектор по Кировской области. Владимир Климов встретился с ребятами из профильной смены Юнармии.





ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:

«Дети заняты. Вообще это здорово, само по себе движение юнармейское общефедеральное, поддержанное даже президентом страны, это очень хороший задел, который будет расширяться и с каждым годом количество юнармейцев будет увеличиваться».





Владимир Климов пообщался с юнармейцами и рассказал о своем прошлом в рядах Советской армии в Афганистане. Всего в лагере "Березка" отдыхают 85 юнармейцев.





АЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ИНСТРУКТОР ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ "ЮНАРМЕЕЦ":

«В этой смене у нас достаточно дружный коллектив, ребята все настроены на победу, на какие-то спортивные достижения, для них это не главное. Для них главное общение. Познать что-то новое из начальной военной подготовки, других соревновательных моментов».





У юнармейцев много специальных тренировок, они активно участвуют в спортивных соревнованиях и в общественной жизни лагеря.