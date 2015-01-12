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Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧС

Вчера, 17:44 | Просмотров: 144 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Показательные выступления и познавательные мастер-классы. В лагере "Березка" Кирово-Чепецкого района прошел день МЧС. На нем побывал главный федеральный инспектор по Кировской области.

Все дети построены, пожарные приступают к спасению человека. Так начинается день МЧС в лагере "Березка". В одном из корпусов произошло возгорание. Ребят эвакуировать успели, но в горящем здании остался один вожатый.

Огнеборцы быстро добрались до молодого человека, одели на него специальную защиту, а затем вывели из здания, охваченного условным пожаром. Это только одно из показательных выступлений. Сотрудники МЧС так же потушили настоящий костер, а затем провели несколько мастер-классов и ознакомили ребят со своим оборудованием.

- У нас есть вот такой спинальный щит, который предназначен для спасения людей, мы можем под него подсунуть данные носилочки, спинальный щит. 

Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧСКОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом лагере в каждой смене проводим профилактические мероприятия с детьми, так называемый день МЧС, показываем возможности пожарно-спасательной техники, которая имеется на вооружении МЧС, спасательных подразделений. Так же объясняем детям их поведение в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации».

В День МЧС в лагере "Березка" побывал главный федеральный инспектор по Кировской области. Владимир Климов встретился с ребятами из профильной смены Юнармии.

Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧСВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Дети заняты. Вообще это здорово, само по себе движение юнармейское общефедеральное, поддержанное даже президентом страны, это очень хороший задел, который будет расширяться и с каждым годом количество юнармейцев будет увеличиваться».

Владимир Климов пообщался с юнармейцами и рассказал о своем прошлом в рядах Советской армии в Афганистане. Всего в лагере "Березка" отдыхают 85 юнармейцев. 

Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧСАЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ИНСТРУКТОР ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ "ЮНАРМЕЕЦ":
«В этой смене у нас достаточно дружный коллектив, ребята все настроены на победу, на какие-то спортивные достижения, для них это не главное. Для них главное общение. Познать что-то новое из начальной военной подготовки, других соревновательных моментов».

У юнармейцев много специальных тренировок, они активно участвуют в спортивных соревнованиях и в общественной жизни лагеря.


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