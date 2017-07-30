В Кировской области объявили метеопредупреждение.

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По прогнозу Кировского гидрометцентра, в четверг 16 августа местами по области ожидаются сильные грозы.

В отдельных районах возможны ливни, порывы ветра могут достигать 14-19 метров в секунду.

За сутки местами может выпасть треть месячной нормы осадков (до 25 мм)/