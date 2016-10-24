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Новости / Общество

Еще две кировчанки стали жертвами "карточных" мошенников.

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 328 | Версия для печати
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В отдел полиции №1 (Октябрьский район г. Кирова) в один день обратились сразу две кировчанки с похожими заявлениями.
 
С их банковских карт пропали деньги.
 
58-летняя жительница Кирова разместила в интернете объявление о продаже мебельной стенки и кровати. Вскоре с ней связался «покупатель».
 
Он предложил перечислить деньги за мебель на банковскую карту. Кировчанка продиктовала все данные своей карты. После чего с нее было списано 5 тысяч рублей, а "покупатель" перестал выходить на связь.
 
36-летняя кировчанка продавала с помощью того же сайта объявлений детскую кроватку. Преступник выведал у нее данные банковской карты и списал 11 200 рублей.
 
По данным фактам мошенничеств следователем ОП №1 УМВД России по г. Кирову возбуждены уголовные дела.
 
по информации УМВД по Кировской области


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