Еще две кировчанки стали жертвами "карточных" мошенников.

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В отдел полиции №1 (Октябрьский район г. Кирова) в один день обратились сразу две кировчанки с похожими заявлениями.

С их банковских карт пропали деньги.

58-летняя жительница Кирова разместила в интернете объявление о продаже мебельной стенки и кровати. Вскоре с ней связался «покупатель».

Он предложил перечислить деньги за мебель на банковскую карту. Кировчанка продиктовала все данные своей карты. После чего с нее было списано 5 тысяч рублей, а "покупатель" перестал выходить на связь.

36-летняя кировчанка продавала с помощью того же сайта объявлений детскую кроватку. Преступник выведал у нее данные банковской карты и списал 11 200 рублей.

По данным фактам мошенничеств следователем ОП №1 УМВД России по г. Кирову возбуждены уголовные дела.

по информации УМВД по Кировской области