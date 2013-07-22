ГИБДД проверила пешеходные переходы у школ

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Соответствуют ли пешеходные переходы у школ новым стандартам, и в целом насколько безопасны дороги вблизи учебных заведений? Готовность учебных заведений к 1 сентября проверяют сотрудники ГИБДД.

Это уже не первая проверка объектов сотрудниками ГИБДД. После принятия новых национальных стандартов прошло достаточно времени, чтобы переоборудовать в городе переходы вблизи школ. Все заинтересованные учреждения Кирова были об этом предупреждены заранее.





АЛЕКСЕЙ ДОКУКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:

«Согласно новым национальным требованиям безопасности дорожного движения, значит, пешеходный переход должен обозначаться знаками. Знаки должны выполняться с использованием светоотражающих элементов, зелено-желтого цвета, которые позволяют предупредить о наличии опасного участка. Привлекает внимание водителей».





Для начала нам показали, как в настоящее время должны выглядеть все пешеходные переходы. Этот объект находится рядом со школой №70.





АЛЕКСЕЙ ДОКУКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:

«На данном участке дороги мы видим наличие дорожных знаков применения 1.23 дети, с табличкой, зона действия. Что информирует водителей о том, что на расстоянии 150 метров, могут появиться дети внезапно. Под знаком установлен знак ограничение скорости, который обязывает водителей двигаться со скоростью не более 40 км в час».





Однако инспекторы находят недочеты и здесь. Светофор не работает, а на края искусственных неровностей не нанесена разметка. Но все это пустяки по сравнению со вторым объектом. На улице Современной переход к школе номер 11 обозначен только двумя знаками пешеходного перехода старого типа. Здесь нет ни одного светоотражающего знака и даже зебры. Тем временем, на весь микрорайон это единственная школа и скоро, по этому переходу ежедневно будут ходить сотни детей.





- Здесь очень много детей, конечно. Много пользуется.

- А поток машин?

- Поток машин здесь большой, потому что микрорайон огромный, у нас получается, что одна дорога…





Сотрудниками ГИБДД будут составлены протоколы осмотра и вынесены представления на исправление нарушений владельцу автодороги. Объем работ здесь необходимо выполнить большой, поэтому о точных сроках речь пока не идет. Тем не менее, ответственным лицам лучше не затягивать с работой.





- Если в действиях администрации, собственника автодороги - администрации города Кирова, будет усмотрен состав административного правонарушения, грозит административная ответственность в размере 100 тыс. рублей.





Однако, этот штраф будет назначен не по каждому нарушению, а по всем найденным в ходе проверки. За 7 месяцев текущего года, по данным ГИБДД, за нарушения правил содержания дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов было составлено 70 административных материалов, выдано 117 предписаний на устранение недочетов.