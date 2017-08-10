ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

17 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.8757
EURO: 76.1848
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузах

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 42 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Конец лета - жаркая пора для учебных заведений. Они проходят приёмку. Так, сотрудники Росгвардии выясняют, обеспечена ли в школах безопасность. 

Одно движение, и сотрудник школы вызвал наряд вневедомственной охраны. Правоохранителям понадобилось меньше двух минут, чтобы добраться до учебного заведения.

Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузахНАТАЛЬЯ БУЛДАКОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №59:
«Проверки мы проводим перед началом учебного года. Никаких нигативных опытов у нас на сегодняшний день не было».

Сегодня проверяются не только действия правоохранителей. Сотрудники Росгвардии внимательно следят за школьным персоналом.

Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузахСТАНИСЛАВ ВОРОНЦОВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. КИРОВУ:
«С сотрудниками охраны, с вахтерами и контролерами постоянно проводится работа, постоянно проводятся инструктажи, как пользоваться средствами тревожной сигнализации, как вести себя до прибытия сотрудников. Как во время прибытия, непосредственное взаимодействие с нарядом Росгвардии».

К первому сентября готовятся и вузы. Некоторые охраняются ЧОПами. Частные охранники держат своеобразный экзамен перед сотрудниками Росгвардии.

- Скажем, вы обнаружили здесь подозрительный предмет. Ваши действия каковы?
- В первую очередь мы должны сделать оцепление, ограничить доступ людей сюда.

Отметим, что к частным охранным организациям предъявляется целый ряд требований. Оценивается экипировка, форма, знание инструкций и многое другое.

Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузахСЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Частные охранники в обязательном порядке должны знать алгоритм действий, при возникновении нестандартных, чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте». 

В Кировской области без малого тысяча четыреста образовательных учреждений. Перед началом учебного года в них проверяют исправность систем видеонаблюдений, тревожных сигнализаций и другое.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17:14 17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

Сборная Кировской области по хоккею с мячом отправляется в Сыктывкар.

16:46 17.08.2018


Сборная Кировской области по хоккею с мячом отправляется в Сыктывкар.

ХК «Родина» примет участие в Кубке России.

16:44 17.08.2018


ХК «Родина» примет участие в Кубке России.

17-летний житель с. Курчум подозревается в серии краж из домов односельчан.

13:01 17.08.2018


17-летний житель с. Курчум подозревается в серии краж из домов односельчан.

В Нововятском районе иномарка столкнулась с автобусом.

12:52 17.08.2018


В Нововятском районе иномарка столкнулась с автобусом.

Бывшего директора "Титаника" обвиняют в развращении пяти детей.

12:48 17.08.2018


Бывшего директора "Титаника" обвиняют в развращении пяти детей.

В 2019 году состоятся пробные ЕГЭ по информатике на компьютере.

10:54 17.08.2018


В 2019 году состоятся пробные ЕГЭ по информатике на компьютере.

Все новости

Вести. Кировская область

Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

18:17 17.08.2018


Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузах

17:42 17.08.2018


Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузах

Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

16:51 17.08.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва

15:48 17.08.2018


Отопительный сезон в Богородском под угрозой срыва

ГИБДД проверила пешеходные переходы у школ

11:43 17.08.2018


ГИБДД проверила пешеходные переходы у школ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Проверка школы N40

10.08.2017


Проверка школы N40

В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

27.10.2017


В Зуевке сотрудники Росгвардии спасли детей от огня

Сотрудники Росгвардии задержали трех кировчан, подозреваемых в угоне.

09.06.2017


Сотрудники Росгвардии задержали трех кировчан, подозреваемых в угоне.

Бойцы Росгвардии нашли подростка, находившегося в розыске.

11.08.2017


Бойцы Росгвардии нашли подростка, находившегося в розыске.

Нетрезвый участник дтп пытался дать взятку

14.11.2016


Нетрезвый участник дтп пытался дать взятку

Пьяный кировчанин попытался откупиться от сотрудников Росгвардии.

20.12.2016


Пьяный кировчанин попытался откупиться от сотрудников Росгвардии.

Популярные новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

Обнародован список россиян, находившихся в вертолете, разбившемся в Таджикистане.

13.08.2018


Обнародован список россиян, находившихся в вертолете, разбившемся в Таджикистане.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх