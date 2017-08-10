Росгвардия проверяет «тревожные кнопки» в школах и вузах

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Конец лета - жаркая пора для учебных заведений. Они проходят приёмку. Так, сотрудники Росгвардии выясняют, обеспечена ли в школах безопасность.





Одно движение, и сотрудник школы вызвал наряд вневедомственной охраны. Правоохранителям понадобилось меньше двух минут, чтобы добраться до учебного заведения.





НАТАЛЬЯ БУЛДАКОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №59:

«Проверки мы проводим перед началом учебного года. Никаких нигативных опытов у нас на сегодняшний день не было».





Сегодня проверяются не только действия правоохранителей. Сотрудники Росгвардии внимательно следят за школьным персоналом.





СТАНИСЛАВ ВОРОНЦОВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. КИРОВУ:

«С сотрудниками охраны, с вахтерами и контролерами постоянно проводится работа, постоянно проводятся инструктажи, как пользоваться средствами тревожной сигнализации, как вести себя до прибытия сотрудников. Как во время прибытия, непосредственное взаимодействие с нарядом Росгвардии».





К первому сентября готовятся и вузы. Некоторые охраняются ЧОПами. Частные охранники держат своеобразный экзамен перед сотрудниками Росгвардии.





- Скажем, вы обнаружили здесь подозрительный предмет. Ваши действия каковы?

- В первую очередь мы должны сделать оцепление, ограничить доступ людей сюда.





Отметим, что к частным охранным организациям предъявляется целый ряд требований. Оценивается экипировка, форма, знание инструкций и многое другое.





СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Частные охранники в обязательном порядке должны знать алгоритм действий, при возникновении нестандартных, чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте».





В Кировской области без малого тысяча четыреста образовательных учреждений. Перед началом учебного года в них проверяют исправность систем видеонаблюдений, тревожных сигнализаций и другое.