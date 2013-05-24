Цифровое ТВ: старые антенны перестанут принимать сигнал

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С 1 января 2019 года в регионе везде, кроме города Кирова, перестанет работать аналоговое телевидение. То есть старые телевизоры с обычной антенной принимать сигнал перестанут. Произойдет давно обещанный переход на новый формат вещания эфирных телеканалов - цифровое телевидение.





Для начала о главном. Если у вас сравнительно новый телевизор с уже встроенным цифровым тюнером, то волноваться не надо. Обычной дециметровой антенны хватит, чтобы начать смотреть цифровое телевидение. Если телевизор совсем древний, потребуется один раз купить цифровую приставку и доступ к любимым телеканалам будет восстановлен. Те, кто получают сигнал через спутниковую антенну или по кабелю, уже давно имеют доступ к "цифровому" вещанию.





ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Сегодня в Кировской области 98,6% жителей имеют доступ к цифровому эфирному телевидению. Остальные могут пользоваться услугами спутникового телевидения».





Вещание будет идти в формате двух мультиплексов. Каждый - по 10 телеканалов. По сравнению с кабельным и спутниковым вещанием цифровое эфирное телевидение имеет одно немаловажное преимущество - оно бесплатное. В удалённых районах уже можно в отличном качестве смотреть региональные новости, например, наш канал ГТРК "Вятка" - вещает в "цифре". Технология имеет и потенциал для роста, например, уже скоро вещание может начаться в формате высокой чёткости.





ИВАН СЕДЛОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА РТРС "КИРОВСКИЙ РТПЦ":

«Я считаю, что здесь очень оптимистически можно настраиваться, что с 2021 года может начаться замена обычных каналов на каналы высокой чёткости».





На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире. В будущем число мультиплексов может быть расширено до трёх, то есть жители Кировской области смогут смотреть 30 телеканалов в отличном качестве совершенно бесплатно. Сейчас в России работает телефон круглосуточной федеральной горячей линии по вопросам перехода на цифровое вещание. Консультанты ответят на любые вопросы о новом формате вещания и том, как на него перейти по телефону 8-800-220-20-02.