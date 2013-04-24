60 лет вещания: как работали первые операторы ГТРК «Вятка»

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Мы продолжаем рассказывать о людях, стоявших у истоков телевидения в Кировской области. Сегодня герой репортажа - Владимир Бельтюков, в 1958 году работавший телеоператором в студии.





Эти уникальные кадры снял оператор Юрий Веретенников в 1958 году. Сейчас сложно идентифицировать всех героев съемки. Это люди, стоявшие у истоков кировского телевидения. Вот в студии оператор в модной рубашке готовится к эфиру. Очень хотелось узнать его имя. Но пленка без звука. Начали поиски. Но герой сам нашел нас. Услышав о предстоящем юбилее студии, Владимир Степанович Бельтюков сам пришел в гости. Особый интерес у ветерана вызвало современное оборудование.





АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Фактически во время эфира можно собрать материал отправить в эфирную машину «по сетке» - и оперативно выдать в эфир».





На телевидение Владимир Степанович попал благодаря увлечению фотографией. Он выполнял задания для газеты и запечатлел многие исторические моменты из жизни телестудии. Настройку и монтаж оборудования. Первые эфиры. И первых дикторов! Талант молодого фотографа заметили и пригласили на студию. Сначала фотографом. А с появлением второй камеры Владимир Бельтюков стал телеоператором.





ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Студия на меня в то время произвела очень большое впечатление. Не представлял, что в не такой уж большой студии, 100 кв. метров, мы творили буквально чудеса!»





Владимир Бельтюков как настоящий профессионал не растерялся и в студии 21 века.





- Это замечательное предложение, я с удовольствием попробую одеть на себя наушники и посмотреть в видоискатель камеры. Так как я раньше это делал, когда стоял за менее оснащенной телекамерой. Ох, как чудно все видно.





Камеры более старшего поколения в нашей телекомпании тоже есть, это музейные экспонаты. Много повидавшие на своем веку. Судя по их габаритам, работа оператора в студии не была легкой.





ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Тяжесть была такая – если день потаскаешь – конечно нагрузку чувствовал».





- Эта камера смотрится более модернисте но штатив тот же. А! Вот и знаменитая операторская педаль, поднимающая камеру на любой уровень! Вот это поворотная ручка, которая давала возможность развернуть камеру по оси!





Гостя поразили новые интерьеры. За несколько десятков лет здесь все преобразилось! При этом Владимира Степановича порадовало то, что история первых лет работы телестудии не забыта.





- Вот это фотография - вот это память!!! Это та самая камера, на которой мы с Владимиром Путилиным работали. Только она имела еще обозначение 1-2. на первой работал Путилин!





Владимир Михайлович Путилин - первый оператор Кировской студии телевидения. Коллеги о нем вспоминают как о профессионале и хорошем наставнике. Он щедро делился с новыми сотрудниками секретами мастерства. Владимир Степанович именно у Путилина учился операторскому искусству.





ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Вот такие объективы были разные. Если надо приблизить объект –разворачиваешь ручку. И вот широкоформатный объектив – можно ракурс расширить. Или приблизить».





Владимиру Степановичу посчастливилось снимать процесс возведения телебашни. По просьбе журналиста Константина Верхотина, он тогда еще фотограф отправился на самый верх недостроенного сооружения. Подниматься на башню пришлось с двойной подстраховкой как альпинисту. Лифт еще не работал.





ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Когда я начал снимать, тут было немного страшновато. Честно признаться! Тем не менее, выполнил я это задание!»





Эти уникальные фото публикуются впервые! Бригада, возводившая в Кирове телебашню в 1957, провела основные работы в рекордные сроки - за 41 день. Было смонтировано около 150 тонн металлоконструкций!





ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Бригада, которая занималась монтажом этой телебашни, была конечно уникальная! Можете себе представить: они возводили телебашни в Китае, в Праге, в Будапеште и в Литве!»





Экскурсия по современному телецентру впечатлила Владимира Степановича. По его словам он словно снова оказался в своей телевизионной юности. Особенно порадовали произошедшие изменения и модернизация студии.





ИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК «ВЯТКА»:

«Приятно с вами познакомится! Очень приятно, было получить Ваше письмо, поздравления. Приятно, что вы следите за нашими эфирами».

ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«А вы не только откликнулись, но и пригласили меня сюда!»

ИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК «ВЯТКА»:

«Мы рады видеть вам –все это с вашего поколения начиналось!»

ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Я просто покорен всем , что здесь вижу!»

ИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК «ВЯТКА»:

«Замечательно!»





Благодаря Владимиру Степановичу мы узнали, кто запечатлён на кинохронике 1958 года. На мотоцикле к студии подъезжает главный инженер телецентра Иван Труфанов. А это первый директор студии Юрий Синцов. Рядом - начальник радиотелевизионного передающего центра Анатолий Стародубцев. Говорит по телефону начальник аппаратно-студийного комплекса Валерий Лугинин. Именно он обеспечивал качественный выход в эфир первых телепередач. Первые журналисты телестудии: Людмила Леготина - автор сценариев многих фильмов и телепрограмм. Это ее фильм «Письмо из пионерского лагеря «Дружба» впервые был показан по центральному телевидению. Владимир Степанович с большой теплотой вспоминает коллектив, в котором ему пришлось трудиться!





ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, В 1958 -1960 Г.Г. ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Микроклимат был замечательный! Люди были очень доброжелательные друг к другу. И самое главное для меня это то что энтузиазм творческий был! Ведь мы начинали работать только тогда, когда о телевидении только мечтали. И я пришел в сказку можно сказать!»





Владимир Бельтюков и его коллеги своим трудом дарили кировчанам чудо. По вечерам у телеэкранов собирались взрослые и дети в ожидании новых программ и впечатлений! Телевидение изменило мир! Сделало людей ближе, а информацию доступнее. В этом главная заслуга первопроходцев.