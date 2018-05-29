В Кирове приняли ремонт улицы Урицкого

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В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" сегодня приняли еще один отрезок - по улице Урицкого.





Сегодня специалисты из департаментов дорожного и городского хозяйства приняли улицу Урицкого на участке от Горбачёва до Красноармейской.





ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

«Протяженность составила 1 км, общая площадь почти 10 тысяч квадратных метров, и сметная стоимость порядка 11 млн. рублей. На сегодняшний день подрядной организация Гордормостстрой выполнила все работы, которые были предусмотрены техническим заданием, и муниципальными контрактами, был проведен выбор материалов для проведения лабораторных испытаний. На сегодняшний день получено заключения лабораторные. Они положительные. Позволяют сделать вывод о качестве уложенных материалов».





Кроме того, подрядчиком было поднято на уровень дорожного покрытия около 50-ти колодцев. Были проведены и работы, которые не входили изначально ни в проект, ни в смету, и оплачивались администрацией отдельно.





ДМИТРИЙ КРИВОШЕИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

«Объект, наверно, один такой из самых сложных был. В плане того, что был сделан довольно-таки быстро. Порядка, наверное, двух недель понадобилось для того, чтобы сделать фрезерование, уложить выравнивающий слой, верхний слой. Но, значит, в процессе работы, значит, возникли пожелания администрации, об уширении улицы от Горбачева до Орловской, то есть было произведено уширение с левой стороны, был установлен бортовой камень».





Напомним, что в этом сезоне в Кирове будут отремонтированы 88 участков дорог на сумму 1 млрд 187 млн рублей. Изменения ожидают и пересечение улиц Московская и Ердякова, где проезжая часть в районе нового торгового центра будет расширена до пяти полос за счет средств застройщика.