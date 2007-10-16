В Кирове сформировали новый состав региональной Общественной палаты

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Сегодня был сформирован окончательный список членов Общественной палаты четвертого созыва. Избраны 48 человек - все они представители общественных организаций.





Состав общественной палаты обновляется каждые три года. Сейчас подошло время формировать новый - четвертый созыв, он так же как и прежние будет состоять из 48 членов. Согласно законодательству первую треть состава будущей палаты утверждает губернатор, вторую - Законодательное собрание. Избранные ими члены выбирают оставшуюся, третью часть палаты. Особенность этого этапа в том, что кандидаты должны быть выдвинуты исключительно местными общественными объединениями. Многие общественники считают данное требование Закона серьезным ограничителем для потенциальных кандидатов.





АНДРЕЙ УСЕНКО, СЕКРЕТАРЬ ОПКО 2 И 3 СОЗЫВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ:

«Мы в Общественной палате России намерены скорректировать это законодательство, так как эта норма определена на федеральном уровне и мы настаиваем, чтобы расширить право формирование трети ОП для всех некоммерческих организаций».





Третья часть будущей палаты выбирается путем тайного голосования. Из 26 кандидатов сегодня выбрали 16 человек. Теперь полный список членов Общественной палаты четвертого созыва будет направлен губернатору.





АНДРЕЙ УСЕНКО, СЕКРЕТАРЬ ОПКО 2 И 3 СОЗЫВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ:

«В свои права новый созыв вступит после того, как закончится срок старого - это будет в 20 числах октября».





Стоит сказать, что предыдущим, третьим созывом палаты была проделана большая работа - прежде всего в сфере формирования общественных советов при органах власти. Теперь практически каждое министерство имеет обязательства по отчетности перед общественниками. Кроме того, благодаря третьему созыву появились механизмы общественного контроля - в сфере ЖКХ и ремонта дорог. Новая палата эту работу продолжит.





КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 3 СОЗЫВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ:

«Больше усиливать качество контроля за ремонтом дорог, чтобы подрядчики и заказчики всегда знали, что есть "третий глаз" - люди, активисты, которые в любой момент могут приехать и с помощью специалистов указать нарушения».





Помимо дорог и ЖКХ новая палата усилит контроль и за тарифообразованием. Это новое направление за которое общественники уже активно взялись.