ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

20 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.1807
EURO: 76.7204
Погода в городе Кирове:
вечером:  +16...+18°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В СУ СКР по Кировской области проведут прием обманутых дольщиков.

Сегодня, 13:44 | Просмотров: 63 | Версия для печати
Поделиться новостью:
22 августа прием граждан по личным вопросам проведет и.о. руководителя следственного управления Марат Галиханов.
 
Прием пройдет с 10 до 16 часов в здании следственного управления СК России по Кировской области по адресу: город Киров, улица Ленина, 1.
 
Прием будет осуществляться по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России. В том числе - по вопросу расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирного жилого дома в ЖК «Виктория» (ул. Мичуринская, 3).
 
Кроме того, жители Кировской области смогут обратиться с жалобами на действия (бездействие) сотрудников следственного управления и процессуальные решения, принятые ими.
 
Предварительная запись на личный прием граждан осуществляется по телефону 8 (8332) 485-150 через руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению Корсакову Ульяну Анатольевну.
 
Гражданам, прибывшим на личный прием, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В СУ СКР по Кировской области проведут прием обманутых дольщиков.

13:44 20.08.2018


В СУ СКР по Кировской области проведут прием обманутых дольщиков.

Необычное ДТП на Щорса: Renault "запрыгнул" на Kia.

12:23 20.08.2018


Необычное ДТП на Щорса: Renault "запрыгнул" на Kia.

В Кирове вынесли приговор поставщикам немаркированного алкоголя.

12:14 20.08.2018


В Кирове вынесли приговор поставщикам немаркированного алкоголя.

Кировчанин купил "щенка в мешке".

11:26 20.08.2018


Кировчанин купил "щенка в мешке".

В Кирове полиция изъяла из семьи годовалого ребенка.

11:10 20.08.2018


В Кирове полиция изъяла из семьи годовалого ребенка.

В Кирове ищут подозреваемого в краже с банковской карты.

10:55 20.08.2018


В Кирове ищут подозреваемого в краже с банковской карты.

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17:14 17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

Все новости

Вести. Кировская область

Открылась выставка кировского художника гобелена Нелли Зуберевой

13:55 20.08.2018


Открылась выставка кировского художника гобелена Нелли Зуберевой

В Кирове сформировали новый состав региональной Общественной палаты

12:25 20.08.2018


В Кирове сформировали новый состав региональной Общественной палаты

В Кирове приняли ремонт улицы Урицкого

12:22 20.08.2018


В Кирове приняли ремонт улицы Урицкого

В Подосиновском районе запустили новую молочно-товарную ферму

12:20 20.08.2018


В Подосиновском районе запустили новую молочно-товарную ферму

60 лет вещания: как работали первые операторы ГТРК «Вятка»

11:49 20.08.2018


60 лет вещания: как работали первые операторы ГТРК «Вятка»

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Прием в Общественном совете при УМВД

15.12.2014


Прием в Общественном совете при УМВД

Налоговая проведет прием граждан

19.12.2014


Налоговая проведет прием граждан

3 декабря в Общественной палате Кировской области возобновляется личный прием граждан.

02.12.2014


3 декабря в Общественной палате Кировской области возобновляется личный прием граждан.

Приемная главы Кирова переехала

19.01.2009


Приемная главы Кирова переехала

День следственного комитета

27.07.2015


День следственного комитета

Кировское управление СКР возглавит Айрат Ахметшин

09.03.2017


Кировское управление СКР возглавит Айрат Ахметшин

Популярные новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

17.08.2018


В ДТП на Советском тракте погибли 3 человека.

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

15.08.2018


Стали известны новые подробности расследования громкого дела о лже-медцентрах в Кирове.

Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

13.08.2018


Старообрядческий крестный ход вернулся в Киров

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх