В СУ СКР по Кировской области проведут прием обманутых дольщиков.

Поделиться новостью:

22 августа прием граждан по личным вопросам проведет и.о. руководителя следственного управления Марат Галиханов.

Прием пройдет с 10 до 16 часов в здании следственного управления СК России по Кировской области по адресу: город Киров, улица Ленина, 1.

Прием будет осуществляться по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России. В том числе - по вопросу расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирного жилого дома в ЖК «Виктория» (ул. Мичуринская, 3).

Кроме того, жители Кировской области смогут обратиться с жалобами на действия (бездействие) сотрудников следственного управления и процессуальные решения, принятые ими.

Предварительная запись на личный прием граждан осуществляется по телефону 8 (8332) 485-150 через руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению Корсакову Ульяну Анатольевну.

Гражданам, прибывшим на личный прием, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.