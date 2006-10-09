В Слободском встретились исследователи истории 311-й стрелковой дивизии

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В Слободском прошла встреча родственников воинов, исследователей 311-й стрелковой дивизии в память о первом бое под городом Чудово, которая была сформирована из слобожан.





Марина Колеватова с 2013 года занимается поисками места гибели своего деда, который пропал без вести. Занимаясь архивной работой, она обнаружила огромное количество свидетельств о бойцах из Кировской области, которые пропали без вести, попали в плен или погибли в один день — 18 августа 1941 года в районе города Чудово. Это север Новгородской области. После исследований стало понятно, что в это время здесь происходила масштабная трагедия с участием воевавшей там 311 СД, сформированной в Кировской области.





МАРИНА КОЛЕВАТОВА, ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:

«Не могла остаться равнодушной, потому что нельзя так, чтобы такое количество людей, три тысячи человек, со слободской земли, единственный полк, который был сформирован в Слободском, и мы вообще не знаем об этом, не помним. Нельзя, чтобы так было».





А судьба 311 СД оказалась трагичной: их, в спешке подготовленных, выставили против хорошо вооружённых немецких солдат. Для понимания, на каждую тысячу своих солдат немцы имели 400-500 автоматов, красная армия располагала только однострельными винтовками, более громоздкими и тяжёлыми. Винтовки по сравнению с автоматами имели бóльшую дальнобойность, но стреляли слишком редко — поэтому наша пехота не могла ответить достаточно плотным и массированным огнём. На каждые 20 тысяч пуль, выпущенных врагом, советские солдаты могли ответить только одной тысячей.





МАРИНА КОЛЕВАТОВА, ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:

«Была очень сильная бомбежка, миниметные удары. На протяжении 4 дней от 311 дивизии, состав которй был около 11 тысяч человек, осталось 2 с половиной тысячи».





В ходе архивной работы был создан список слобожан-воинов, принявших свой первый бой под Чудово 18 августа. Сейчас в списке больше 1000 человек, и он продолжает расти. Прибавляется информация и о дальнейшей судьбе бойцов.