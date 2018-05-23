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Новости / Общество

В Омутнинском районе нашли пропавшего без вести грибника.

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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Информация о пропаже жителя Омутнинска 1988 г.р. поступило в полицию 19 августа.
 
Мужчина уехал из дома в 5 часов утра на своей автомашине в лес за грибам. Но домой так и не вернулся.
 
Никаких сообщений от него родные не получали. Сотрудники полиции приступили к поискам с привлечением сотрудников МЧС, УФСИН и волонтеров.
 
Вскоре был обнаружен автомобиль пропавшего без вести грибника. Машина была оставлена в 10 километрах от районного центра у деревни Ежово.
 
Спустя двое суток во время «прочесывания» лесного массива одна из поисковых групп обнаружила тело пропавшего мужчины. По факту гибели жителя Омутнинска будет проведена проверка.
 
по информации УМВД по Кировской области


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