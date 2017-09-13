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Заброшенный больничный городок пугает жителей центра

Сегодня, 10:48 | Просмотров: 111 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Внимание активистов ОНФ привлек бывший больничный городок на Московской улице. Кировчане пожаловались на то, что заброшенные здания находятся в открытом доступе, и там довольно часто можно встретить детей и подростков. 

Заброшенный больничный городок пугает жителей центраЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Центр города, благоустроенная территория, красивые газоны, посаженные деревья, детская спортивная площадка. Однако территорию бывшего больничного городка с недавнего времени облюбовали не только родители с детьми, но и бомжи, алкоголики, наркоманы, вандалы. Все дело в том, что несколько заброшенных больничных корпусов находятся в открытом доступе, всего в десяти метрах от благоустроенной площадки». 

В корпусах открыты двери и выбиты окна. Попасть туда активистам не составляет труда. Внутри не остается простора для воображения: на полу пустые бутылки из под алкоголя и дешевых настоек, следы костров, на стенах граффити. Есть даже с любовными признаниями. Однако, вся эта романтика буквально опасна для жизни. 

- Во всем здании разбитые лампы, которые висели на потолке и, соответственно, все это разбросано сейчас, в разрушенном состоянии. Какие-то непонятные ямы. То есть доступ свободный и утром и днем и вечером. Не дай бог, конечно, если здесь кто-то пострадает.

Есть множество возможностей пострадать в этих стенах. Металлическая проводка, ямы в полу, сломанные стены и перегородки. Помимо прочего, сложно представить что, или кто ожидает тебя в соседней комнате. Мы никого не встретили, но признаки жизнедеятельности очевидны. 

Заброшенный больничный городок пугает жителей центраКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
«Были найдены отходы, относящиеся к первому классу опасности — это ртутные лампы. Родители, конечно же, в данной ситуации обеспокоены, поскольку данное здание находится в центре города, здесь гуляют родители с детьми. Родители также переживают по поводу того, что дети, не дай Бог, получат здесь какую-нибудь травму или попадут в какую-то криминальную ситуацию». 

Активисты ОНФ сейчас составляют обращение в региональное правительство. Мы также направили туда запрос и будем следить за развитием событий. 


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