Заброшенный больничный городок пугает жителей центра

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Внимание активистов ОНФ привлек бывший больничный городок на Московской улице. Кировчане пожаловались на то, что заброшенные здания находятся в открытом доступе, и там довольно часто можно встретить детей и подростков.





ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Центр города, благоустроенная территория, красивые газоны, посаженные деревья, детская спортивная площадка. Однако территорию бывшего больничного городка с недавнего времени облюбовали не только родители с детьми, но и бомжи, алкоголики, наркоманы, вандалы. Все дело в том, что несколько заброшенных больничных корпусов находятся в открытом доступе, всего в десяти метрах от благоустроенной площадки».





В корпусах открыты двери и выбиты окна. Попасть туда активистам не составляет труда. Внутри не остается простора для воображения: на полу пустые бутылки из под алкоголя и дешевых настоек, следы костров, на стенах граффити. Есть даже с любовными признаниями. Однако, вся эта романтика буквально опасна для жизни.





- Во всем здании разбитые лампы, которые висели на потолке и, соответственно, все это разбросано сейчас, в разрушенном состоянии. Какие-то непонятные ямы. То есть доступ свободный и утром и днем и вечером. Не дай бог, конечно, если здесь кто-то пострадает.





Есть множество возможностей пострадать в этих стенах. Металлическая проводка, ямы в полу, сломанные стены и перегородки. Помимо прочего, сложно представить что, или кто ожидает тебя в соседней комнате. Мы никого не встретили, но признаки жизнедеятельности очевидны.





КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Были найдены отходы, относящиеся к первому классу опасности — это ртутные лампы. Родители, конечно же, в данной ситуации обеспокоены, поскольку данное здание находится в центре города, здесь гуляют родители с детьми. Родители также переживают по поводу того, что дети, не дай Бог, получат здесь какую-нибудь травму или попадут в какую-то криминальную ситуацию».





Активисты ОНФ сейчас составляют обращение в региональное правительство. Мы также направили туда запрос и будем следить за развитием событий.