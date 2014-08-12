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Японцы знакомились в Кирове с русской культурой

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 76 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Киров приехала делегация из Японии по программе обмена "Сила в дружбе". Какое впечатление на гостей из страны Восходящего солнца произвела экскурсия по областному центру? 

В руках зонтик и фотоаппарат, а в сумочке японско-русский разговорник. Они приехали в Киров, захотели увидеть русскую глубинку. Гости очень дружелюбны, с большим интересом рассматривают фрески Успенского собора Трифонова монастыря.

- Меня зовут Ацуки Мируя. Спасибо.

Ацуки и еще 6 женщин из Японии состоят в Организации "Сила в Дружбе". Она была основана Уэйном Смитом, с участием бывшего президента США Джимми Картера. 

В Кирове есть местное отделение "Frienship Force", которое и спланировало прием гостей. Найти переводчика с русского на японский в Кирове просто невозможно, поэтому обе стороны общаются на ломаном английском. Получается очень трогательно. 

- Peace, green, beautiful ladies and kind gentelmen. 

Программа предусматривает обмен группами из нескольких человек, и их проживание в принимающих семьях в течение одной-двух недель. Принимающая у себя дома семья не получает денег от организации, но заботится о досуге гостей. Вот и у японских женщин довольно плотная экскурсионная программа. 

Японцы знакомились в Кирове с русской культуройЙЕСКО СУДЗУКИ:
«Нам очень здесь нравится. Это и есть настоящая Россия. Нам важно понять, какая она - настоящая Россия». 

Какой визит в Киров без дымковской игрушки? Мастер-класс по росписи главного бренда вятской земли - неотъемлемая часть путешествия.
Гости из Японии уже побывали в Москве, собираются и в Петербург. Но кроме Кирова они хотят съездить и в Даровской район, чтобы испытать на себе, что такое русская деревня.

Японцы знакомились в Кирове с русской культуройТАТЬЯНА ПОЛОЗОВА РУКОВОДИТЕЛЬ "FRIENSHIP FORCE":
«Кировскому филиалу организации уже 5 лет. У нас побывали люди из США, Австралии, Чили, и вот сегодня гости из Японии. Люди хотят своими глазами увидеть, как устроен мир, быт. Мы хотим показать максимум того, что они хотят увидеть». 

Добавим, что с конца 70-х годов почти 100 тысяч гостей посетили другие страны в рамках программы "Сила в Дружбе". В России филиалы организации есть в 15 городах, и один из них - Кирове. 


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