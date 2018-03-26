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По Кирову проезжает Сбормобиль для вторсырья

Вчера, 18:30 | Просмотров: 130 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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По Кирову вновь проехал Сбормобиль, который организовали общественники и волонтеры. Жители разных районов города смогли сдать вторсырьё на переработку. Желающих разделять мусор становится всё больше.

Специальный автомобиль для сбора разных видов мусора проехал по всему городу. Отсортированные отходы приносили жители Коминтерна, Филейки, Юго-Запада, Чистых Прудов и Нововятского района. Отдельно принимали пластик, бумагу, бутылочное стекло, жестяные банки, пенопласт.

По Кирову проезжает Сбормобиль для вторсырьяАЛЕКСЕЙ КАРАВАЕВ, ЖИТЕЛЬ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА:
«Я уже второй раз принимаю участие в подобной акции, очень удобно, что можно все это разделить, пожелание - чтобы подробнее было написано, какие пластики берут, мне удобнее не просто по названию проверять, а именно по маркировке».

Одни считают, что разделять отходы несложно, другие даже не могут донести мусор до контейнера. Убрать свалку в Нововятском районе на улице Парковой не спешат и соответствующие службы. Работы в этом направлении еще много, считают активисты движения "Вятка без мусора".

По Кирову проезжает Сбормобиль для вторсырьяАНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ "ВЯТКА БЕЗ МУСОРА":
«Основная цель - объяснить людям, что очень многие вещи, упаковку можно переработать и не отвозить на полигон, с полигонами у нас серьезная проблема, и в области, и вообще по России, можно число свалок сильно уменьшить, если людей приучать к тому, что они будут делить мусор на разные категории - пластик, стекло, бумага - и в специальные пункты приносить, которые отправляют гарантированно на переработку».

Добавим, что автомобиль для сбора вторсырья отправился по городу в четвертый раз. Следующая акция состоится в воскресенье 2 сентября во Дворце молодёжи.


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