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Новости / Общество

Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского района

Сегодня, 18:27 | Просмотров: 90 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Жители Слободского района рассказали о своих проблемах Главному федеральному инспектору. Владимир Климов провел прием граждан. 

Адресная правовая помощь людям - такова цель встреч Владимира Климова с жителями района. Такая работа ведется на постоянной основе. Сегодня каждый пришел со своим наболевшим вопросом. Всего - 21 человек. 

Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского районаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«В основном это, конечно, вопросы, касающиеся социальной сферы. Это и оплата коммунальных услуг и ремонт жилья, предоставление жилья. Это состояние дорожного покрытия в городе Слободском, Вахрушах, ремонт дорог, сегодня пришли в том числе и садоводы». 

Почти каждая из этих проблем могла бы решаться что называется "на местах". Но не найдя поддержки на местном уровне, здесь, на личной встрече обратившиеся всегда могут рассчитывать на конструктивный ответ с разъяснениями и правовой помощью.

Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского районаИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:
«Проблемы основные мы, конечно же, знаем. Но понимаем что к человеку такого уровня идут люди, когда считают, что местная власть не смогла им помочь в решении этой проблемы. Поэтому и для нас это определенный толчок к действию и вопросы которые озвучиваются в дальнейшем и с органами государственной власти».

Для Елены Витальевны встреча с главным федеральным инспектором - можно сказать, последняя надежда. Женщина пришла решать сразу 2 вопроса.

Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского районаЕЛЕНА МУСИХИНА:
«У меня вообще-то много было проблем, но такие насущные - мне нужно печку починить, дрова и освещение - самое главное, что нашему микрорайону, вот, вообще ходим в темноте. Освещения нет очень давно. Никак не решается, но вот не знаю - пообещали. Будем надеяться».

Все поступившие обращения рассматриваются в обязательном порядке либо на месте с участием должностных лиц, либо принимаются письменные обращения, по которым проводятся тщательные проверки.


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