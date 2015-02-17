Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием жителей Слободского района

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Жители Слободского района рассказали о своих проблемах Главному федеральному инспектору. Владимир Климов провел прием граждан.





Адресная правовая помощь людям - такова цель встреч Владимира Климова с жителями района. Такая работа ведется на постоянной основе. Сегодня каждый пришел со своим наболевшим вопросом. Всего - 21 человек.





ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:

«В основном это, конечно, вопросы, касающиеся социальной сферы. Это и оплата коммунальных услуг и ремонт жилья, предоставление жилья. Это состояние дорожного покрытия в городе Слободском, Вахрушах, ремонт дорог, сегодня пришли в том числе и садоводы».





Почти каждая из этих проблем могла бы решаться что называется "на местах". Но не найдя поддержки на местном уровне, здесь, на личной встрече обратившиеся всегда могут рассчитывать на конструктивный ответ с разъяснениями и правовой помощью.





ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:

«Проблемы основные мы, конечно же, знаем. Но понимаем что к человеку такого уровня идут люди, когда считают, что местная власть не смогла им помочь в решении этой проблемы. Поэтому и для нас это определенный толчок к действию и вопросы которые озвучиваются в дальнейшем и с органами государственной власти».





Для Елены Витальевны встреча с главным федеральным инспектором - можно сказать, последняя надежда. Женщина пришла решать сразу 2 вопроса.





ЕЛЕНА МУСИХИНА:

«У меня вообще-то много было проблем, но такие насущные - мне нужно печку починить, дрова и освещение - самое главное, что нашему микрорайону, вот, вообще ходим в темноте. Освещения нет очень давно. Никак не решается, но вот не знаю - пообещали. Будем надеяться».





Все поступившие обращения рассматриваются в обязательном порядке либо на месте с участием должностных лиц, либо принимаются письменные обращения, по которым проводятся тщательные проверки.