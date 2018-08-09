Обслуживающие организации лишат лицензий за невывоз мусора

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На контейнерных площадках Кирова вновь накапливается мусор. Об этом постоянно сообщают горожане в социальных сетях. Вопросы вывоза отходов сегодня обсуждали на совещании в администрации города.





Зачастую управляющие компании направляют в специализированную службу по вывозу мусора недостоверные данные о количестве жителей обслуживаемых ими домов. И это приводит к постоянному переполнению контейнеров.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«Если у нас многоквартирный дом большой, и там должно стоят пять контейнеров, а стоит один, очевидно, что кто-то здесь нас обманывает, и мы просто должны призвать к порядку управляющую компанию, которая этим домом управляет, если у нас УК взяли привычку банкротиться, то это вопрос для правоохранителей, я не понимаю, почему мы этим вопросом до сих пор не занимаемся. Даже несмотря на то, что эти компании на сегодняшний день не действуют, обанкротились, ликвидированы, долги подлежат взысканию, сегодня все механизмы эти есть».





По поручению Ильи Шульгина департамент городского хозяйства совместно с территориальными управлениями и Спецавтохозяйством проведут сверку объемов заключенных управляющими компаниями договоров на вывоз мусора с реальным количеством жителей каждого из многоквартирных домов Кирова.





Кроме того, не все обслуживающие организации заключают договоры на вывоз крупногабаритных отходов, и после проведенных в домах ремонтов вывозят этот мусор к общим контейнерным площадкам.





АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

«Были проведены встречи с ГЖИ, сейчас формируется список компаний, все нарушения, будут проводиться действия по лишению компаний лицензий, сейчас готовится материал для этого».





Фотографии стихийных свалок кировчане постоянно выкладывают в социальных сетях. На совещании от руководителей управляющих компаний потребовали отчета по конкретным адресам. Однако, внятных ответов так и не дождались. Отметим, что по фактам ненадлежащего содержания контейнерных площадок или несвоевременного вывоза мусора кировчане могут обращаться в отдел благоустройства соответствующего территориального управления администрации города.