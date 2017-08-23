На Театральной площади отметили национальный День флага

Поделиться новостью:

Россияне отметили день национального флага. Бело-сине-красному знамени уже более трехсот лет. Сегодня в Кирове в течение дня проходили праздничные мероприятия, которые завершились флешмобом.





ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Отметить день Российского флага на Театральной площади сегодня пришли сотни кировчан. Уже не первый год в этот день в областном центре проводятся необычные флешмобы и сегодняшний праздник не исключение. Гражданско-патриотическая акция заключается в том, что здесь, на центральной площади города, будет растянут российский триколор длинной 7 метров».





Конечно, такой масштабный патриотический праздник не могли обойти вниманием первые лица области и города. Кировчан на специально организованной сцене поприветствовал губернатор Игорь Васильев





ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Под этими знаменами наши спортсмены добиваются больших побед. Наши трудовые коллективы добиваются побед в своём деле. Наши воины защищают рубежи под флагами Российской Федерации».





ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Любые наши успехи всегда для нас это как поднятие флага. И надеюсь, что с каждым годом, здесь на площади, нас отмечать этот праздник будет больше и больше».





Кировчанам эта акция пришлась по душе, и многие из собравшихся сегодня участвуют во флешмобе уже не первый раз. А кто-то приехал из районов.





- Вообще положительно! Я патриот!

- Село Бахта Октябрьского района. Мы пришли поддержать, поучаствовать в акции. Вот нам дали флаги. С праздником!!





День государственного флага отметили на многих городских площадках, учреждениях культуры, образования и спорта. Проводились викторины, уроки патриотизма и различные интеллектуальные программы, главной темой которых стал флаг Российской Федерации.