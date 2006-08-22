В Кирове прошли мероприятия в честь российского флага

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А накануне кировчане отметили День Государственного флага. Главный символ России можно было увидеть на всех улицах города.





Долгая, славная, а порой и непростая история. Бело-сине-красный флаг являются национальным символом русского народа уже три столетия. А вот символом государства он был не всегда. При императоре Александре Втором утвержден черно-желто-белый флаг. Перед коронацией Николая Второго национальные цвета стали вновь официальным символом Российской Империи. Советское время прошло под красным знаменем. А 22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР вернул бело-сине-красному флагу государственное значение.





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Каждый цвет российского флага имеет свою трактовку. Белый - цвет совершенства, чистоты и непорочности. Цвет синий означает веру и верность, а красный - силу, энергию и кровь, пролитую за Отечество».





Трехцветное знамя развивается над учреждениями и зданиями, где находятся органы власти. 22-е августа является праздником, днем государственного флага России. В этот день по всей стране организовано много событий, посвященных одному из главных символов страны. В Кирове одними из первых свое мероприятие провели воспитанники детского лагеря "Спасательный круг".





ЛАРИСА БОРТНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ "СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ":

«Флешмоб, к которому мы готовились. Предупреждали детей, что будет такой праздник, они очень активно включились в этот флешмоб. Некоторые танцевали впервые. Во второй половине дня у нас будут спортивные состязания».





Бело-сине-красное знамя стал настоящим символом нации. Последнее исследование ВЦИОМ показало, что каждый второй россиянин готов использовать флаг в повседневной жизни. Число тех, кто готов вывесить его на своем доме растет с каждым годом. В 2016 году их число приблизилось к 50 процентам.