Завершился ремонт в помещении центра «Дорогою добра»

Завершился ремонт в новом помещении общественной организации "Дорогою Добра". Отделение ранней помощи - последняя часть центра, в которой проходили ремонтные работы.
Отделение ранней помощи - последняя часть центра, в которой проходили ремонтные работы. И теперь - долгожданное открытие. Теперь, когда есть большое помещение, места, хватит всем: и малышам, и подросткам.
ЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«В 2017 году мы получили вот это вот большое помещение и целый год здесь делали ремонт, открывали частями. В прошлом году мы открыли мастерские для ребят школьного возраста, в новогодние каникулы открыли среднюю, где занимаются группы подготовки к детскому саду и школе и сейчас завершаем ремонт и открываем третью часть - отделение для совсем маленьких ребят. От 0 до 3 лет».
У центра важная миссия - работа педагогов центра будет направлена на психологическую поддержку родителей, адаптацию и развитие детей. Благодаря этому появление особого ребенка не приведет к ухудшению качества жизни семьи.
ЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Раньше не было ничего для ребят от 0 до 3 лет. С 3-4 лет кого-то брали в детские сады, кого-то не брали, а совсем маленькие - это либо дома, либо родительские группы, которые собирались. И радует, что сейчас у нас есть отделение для ранней помощи».
Добавим, что за 4 года работы центр вырос в 10 раз. Если с начала работы, в нем получали поддержку всего лишь 30 семей, сейчас их число выросло до 300. Все ради большого доброго дела - под одной крышей объединить семьи с особенными детьми, чтобы они не закрывались от внешнего мира, а общались и развивались.
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