Требуется помощь неравнодушных людей тяжело больному ребенку Кириллу Некрасову.

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ГТРК Вятка и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию.

У двухлетнего Кирилла Некрасова - детский церебральный паралич, и мальчику требуется дорогостоящее лечение. Ребенок уже прошел длительный и сложный курс гормональной терапии.

Мальчик начал развиваться. Его отец из-за частых больничных остался без работы, выучился на гидрореабилитолога и сам стал заниматься с сыном.

Кирилл физически окреп, научился стоять у опоры.

Сейчас ему предстоит следующий этап - лечение в Институте медицинских технологий. Но оплатить его семья самостоятельно не может и просит о помощи.

Все, кто хотел бы помочь мальчику, могут отправить СМС со словом Дети на номер 5542.

Также можно воспользоваться мобильным приложением Русфонда.