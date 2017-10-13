ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Требуется помощь неравнодушных людей тяжело больному ребенку Кириллу Некрасову.

Вчера, 20:22 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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ГТРК Вятка и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию.
 
У двухлетнего Кирилла Некрасова - детский церебральный паралич, и мальчику требуется дорогостоящее лечение. Ребенок уже прошел длительный и сложный курс гормональной терапии.
 
Мальчик начал развиваться. Его отец из-за частых больничных остался без работы, выучился на гидрореабилитолога и сам стал заниматься с сыном.
 
Кирилл физически окреп, научился стоять у опоры.
 
Сейчас ему предстоит следующий этап - лечение в Институте медицинских технологий. Но оплатить его семья самостоятельно не может и просит о помощи.
 
Все, кто хотел бы помочь мальчику, могут отправить СМС со словом Дети на номер 5542.
 
Также можно воспользоваться мобильным приложением Русфонда.


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