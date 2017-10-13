Требуется помощь неравнодушных людей тяжело больному ребенку Кириллу Некрасову.
ГТРК Вятка и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию.
У двухлетнего Кирилла Некрасова - детский церебральный паралич, и мальчику требуется дорогостоящее лечение. Ребенок уже прошел длительный и сложный курс гормональной терапии.
Мальчик начал развиваться. Его отец из-за частых больничных остался без работы, выучился на гидрореабилитолога и сам стал заниматься с сыном.
Кирилл физически окреп, научился стоять у опоры.
Сейчас ему предстоит следующий этап - лечение в Институте медицинских технологий. Но оплатить его семья самостоятельно не может и просит о помощи.
Все, кто хотел бы помочь мальчику, могут отправить СМС со словом Дети на номер 5542.
Также можно воспользоваться мобильным приложением Русфонда.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.